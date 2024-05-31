В банковской системе замедлилось списание проблемных кредитов — НБУ

Сокращение проблемных кредитов зафиксировано только среди банков с иностранным капиталом

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая 2024 года составила 35,5%, что на 0,5 п.п. ниже показателя апреля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 20,6 млн грн до 420,2 млрд грн.

При этом объем предоставленных банками кредитов вырос на 17,7 млрд грн в мае.

Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 353 млрд грн. Из них в ПриватБанке – 180,3 млрд грн.

Сокращение проблемных кредитов в мае зафиксировано только среди банков с иностранным капиталом (на 416 млн грн — до 31,4 млрд грн).

До полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.