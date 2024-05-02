Банки списали 2 млрд грн проблемных кредитов с начала года

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась до 36,1% в І квартале, что на 1,3 п.п. ниже показателя на 1 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Объем неработающих кредитов сократился на 2 млрд грн – до 420,3 млрд грн за этот период.

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Ключевой фактор сокращения доли NPL – рост работающего кредитного портфеля. За I квартал он вырос на 34,6 млрд грн (на 3,1%), объясняют в НБУ.

Расходы банков на отчисления в резервы под кредиты остаются низкими.

Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 352,8 млрд грн. Из них в ПриватБанке – 180,2 млрд грн.

Сокращение проблемных кредитов зафиксировано среди банков с иностранным капиталом (на 43 млн грн — до 31,9 млрд грн) и частных банков на 1,2 млрд грн — до 35,5 млрд грн.

До полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.

По итогам 2023 года доля NPL в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году — до 37,4%.

В марте 2024 года банки сократили объем неработающих кредитов на 788 млн грн.

30 апреля НБУ оштрафовал банк Суркисов за ненадлежащее информирование клиентов об условиях кредита.

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