Банки списали 2 млрд грн проблемних кредитів з початку року

Фото: depositphotos.com

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі скоротилася до 36,1% в І кварталі, що на 1,3 в.п. нижче показника на 1 січня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 2 млрд грн – до 420,3 млрд грн за цей період.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Ключовий фактор скорочення частки NPL – зростання працюючого кредитного портфеля. За І квартал він зріс на 34,6 млрд грн (на 3,1%), пояснюють у НБУ.

Витрати банків на відрахування в резерви під кредити залишаються низькими.

Найбільше NPL зосереджено у державних банках – 352,8 млрд грн. З них у ПриватБанку – 180,2 млрд грн.

Скорочення проблемних кредитів зафіксовано серед банків з іноземним капіталом (на 43 млн грн – до 31,9 млрд грн) та приватних банків на 1,2 млрд грн – до 35,5 млрд грн.

До повномасштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.

За підсумками 2023 року частка NPL в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року – до 37,4%.

У березні 2024 року банки скоротили обсяг непрацюючих кредитів на 788 млн грн.

30 квітня НБУ оштрафував банк Суркісів за неналежне інформування клієнтів щодо умов кредиту.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини