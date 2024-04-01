Банки позбулися 788 млн грн проблемних кредитів за місяць

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася на 0,2 в.п. — до 36,6% на 1 березня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За лютий обсяг проблемних кредитів скоротився на 788 млн грн — до 419,6 млрд грн.

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Найбільше NPL зосереджено у державних банках – 350,8 млрд грн. З них у ПриватБанку – 180,1 млрд грн.

Скорочення проблемних кредитів зафіксовано серед банків з іноземним капіталом (на 422 млн грн — до 32,3 млрд грн). Приватні банки збільшили NPL на 278 млн грн — до 36,8 млрд грн.

Обсяг наданих банками кредитів зріс на 2,8 млрд грн у лютому.

Попередні результати оцінки стійкості свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику, зазначають у НБУ.

До повномасштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.

За підсумками 2023 року частка NPL в українських банках скоротилася на 0,8 п.п. щодо попереднього року – до 37,4%.

Українці беруть менше іпотеки. Обсяг кредитів скоротився на третину НБУ.

22 березня 2024 року Кабмін послабив для релокованих компаній вимоги щодо кредитів.

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