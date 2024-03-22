Кабмін послабив для релокованих компаній вимоги за кредитами
Кабінет міністрів відповідною постановою дозволив релокованим підприємствам пролонгувати свої кредити. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.
Йдеться про підприємства, які отримали державну підтримку за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Можливість пролонгувати кредити можуть підприємства, які на 24 лютого 2022 року були розміщені на:
- територіях активних бойових дій (для яких не визначено дату завершення бойових дій),
- територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначено дату завершення бойових дій),
- тимчасово окупованих територіях (для яких не визначено дату завершення тимчасової окупації).
"Це допоможе релокованим підприємствам відновитися і в майбутньому погасити пролонговані кредити. А це, своєю чергою, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу", – пояснюють у Мінреінтеграції.
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