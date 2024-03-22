Кабмін послабив для релокованих компаній вимоги за кредитами

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Кабінет міністрів відповідною постановою дозволив релокованим підприємствам пролонгувати свої кредити. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

Йдеться про підприємства, які отримали державну підтримку за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

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Можливість пролонгувати кредити можуть підприємства, які на 24 лютого 2022 року були розміщені на:

- територіях активних бойових дій (для яких не визначено дату завершення бойових дій),

- територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначено дату завершення бойових дій),

- тимчасово окупованих територіях (для яких не визначено дату завершення тимчасової окупації).

"Це допоможе релокованим підприємствам відновитися і в майбутньому погасити пролонговані кредити. А це, своєю чергою, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу", – пояснюють у Мінреінтеграції.

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