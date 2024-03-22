Кабмин ослабил для релоцированных компаний требования по кредитам

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Кабинет министров соответствующим постановлением разрешил релоцированным предприятиям пролонгировать свои кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Речь идет о предприятиях, получивших государственную поддержку по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Возможность пролонгировать кредиты могут предприятия, которые на 24 февраля 2022 года были размещены на:

- территориях активных боевых действий (для которых не определена дата завершения боевых действий),

- территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых не определена дата завершения боевых действий),

- временно оккупированных территориях (для которых не определена дата завершения временной оккупации).

"Это поможет релоцированным предприятиям восстановиться и в будущем погасить пролонгированные кредиты. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса", — объясняют в Минреинтеграции.

Релокация бизнеса: из-за войны 840 предприятий переехали в более безопасные места.

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