Банки избавились от 788 млн грн проблемных кредитов за месяц

Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 350,8 млрд грн

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась на 0,2 п.п. — до 36,6% по состоянию на 1 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

За февраль объем проблемных кредитов сократился на 788 млн грн — до 419,6 млрд грн.

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Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 350,8 млрд грн. Из них в ПриватБанке – 180,1 млрд грн.

Сокращение проблемных кредитов зафиксировано среди банков с иностранным капиталом (на 422 млн грн — до 32,3 млрд грн). Частные банки увеличили NPL на 278 млн грн — до 36,8 млрд грн.

Объем предоставленных банками кредитов вырос на 2,8 млрд грн в феврале.

Предварительные результаты оценки устойчивости свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска, указывают в НБУ.

До полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.

По итогам 2023 года доля NPL в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году — до 37,4%.

Украинцы берут меньше ипотеки. Объем кредитов сократился на треть — НБУ.

22 марта 2024 года Кабмин ослабил для релоцированных компаний требования по кредитам.

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