У банківській системі сповільнилося списання проблемних кредитів — НБУ

Скорочення проблемних кредитів зафіксовано лише серед банків з іноземним капіталом

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня 2024 року становила 35,5%, що на 0,5 в.п. нижче за показник квітня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 20,6 млн грн до 420,2 млрд грн.

Водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд грн у травні.

Найбільше NPL зосереджено у державних банках – 353 млрд грн. З них у ПриватБанку – 180,3 млрд грн.

Скорочення проблемних кредитів у травні зафіксовано лише серед банків з іноземним капіталом (на 416 млн грн – до 31,4 млрд грн).

До повномасштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.