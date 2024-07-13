Кредитование в гривне возобновилось до уровня начала войны

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По состоянию на 1 июля гривневый кредитный портфель бизнеса и населения достиг 790 млрд. грн., почти вернувшись к уровню мая 2022 года (773,8 млрд. грн.). Эти данные привел глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ссылаясь на информацию Нацбанка.

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По словам депутата, кредитование в гривне начало возобновляться с середины прошлого года и значительно ускорилось во 2 квартале текущего года.

"С начала 2024 года гривневые кредиты выросли на 8,8% (+63,6 млрд грн), включая увеличение кредитования бизнеса на 6,9% и население на 13,2%", – отметил Гетманцев.

Среди факторов, стимулирующих кредитование, депутат выделил государственные программы, такие как "5-7-9" и "єОселя", а также уменьшение процентных ставок в экономике. Ставка по гривневым кредитам (без овердрафта) снизилась с 19,3% до 15,2% в первой половине 2024 года.

Однако он также подчеркнул, что война создает риски повреждения активов, а высокая доля неработающих кредитов (NPL) негативно влияет на финансовое состояние заемщиков и стимулы к кредитованию.