Спрос бизнеса на банковские кредиты вышел на трехлетний максимум — опрос НБУ

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Спрос бизнеса на банковские кредиты — самый высокий с 2021 года. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального опроса Национального банка об условиях банковского кредитования.

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Спрос вырос на все виды корпоративных ссуд, больше всего – на гривневые долгосрочные кредиты в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ).

В НБУ объясняют текущую динамику спроса на кредиты тем, что банки смягчили кредитные стандарты для бизнеса впервые с 2021 года для всех типов корпоративных ссуд, кроме валютных. Больше всего были смягчены кредитные стандарты для кредитов МСБ, а также для краткосрочных и гривневых займов.

При этом также вырос уровень одобрения заявок для корпоративных кредитов, больше всего для гривневых, краткосрочных и кредитов МСБ.

Спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд, прежде всего на потребительские кредиты благодаря лучшим потребительским настроениям и более низким процентным ставкам. Банки смягчали стандарты кредитования для населения благодаря повышению конкуренции. Уровень одобрения заявок на потребительские кредиты вырос, а на ипотеку снизился.

В четвертом квартале банки ожидают в увеличения спроса на все виды гривневых корпоративных займов, а также планируют смягчать кредитные стандарты для потребительских кредитов и усиливать для ипотеки.

По оценкам банков, долговая нагрузка МСБ и больших компаний остается средней, а населения – низкой.