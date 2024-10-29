Кассовые обороты банков выросли на 12% – НБУ

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь – сентябрь этого года составил 2 038,7 млрд грн

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины сообщает о росте объемов кассовых операций в банках в январе-сентябре 2024 года по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

По данным НБУ, поступления наличных в кассы банков составили 2 038,7 млрд грн, что на 11,9% больше, чем в 2023 году. Выдача наличных денег также увеличилась на 12,5% и достигла 2 067,3 млрд грн.

Рост связан с возобновлением экономической активности, увеличением зарплат и социальных выплат. В то же время на увеличение объемов выдачи наличности повлияли риски безопасности, в частности обстрелы энергетических объектов.

Больше всего наличные деньги выдавались по операциям с платежными карточками (85,1%), для поддержки операторов почтовой связи (3,8%) и для покупки иностранной валюты (3,4%).

Основные источники поступлений: торговая выручка (31,6%), сделки с платежными картами (23,4%), продажа иностранной валюты (18,2%) и выручка от услуг (12,9%).

Объемы кассовых оборотов банков за девять месяцев 2024 года превысили уровень 2021 года на 11%.

Инфографика: НБУ