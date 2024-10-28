Банки ввезли в Украину за сентябрь $1 миллиард

Евро, валюта (Фото: Pexels)

Согласно последним данным НБУ об объемах вывоза и ввоза наличной иностранной валюты банками Украины в 2024 году, наблюдается значительная разница между количеством вывезенной из страны валюты и поступающей на территорию Украины.

Вывоз валюты за пределы Украины

Данные: НБУ

В сентябре 2024 года банки Украины вывезли за границу наличной валюты на общую сумму 108,53 млн грн, что чуть меньше показателей августа (137,55 млн грн). Основную часть этой суммы составляли доллары США – 99,44 млн грн, в то время как евро было вывезено на сумму 5,49 млн грн. Кроме того, было вывезено 3,6 млн грн в других валютах.

Ввоз валюты в Украину

Данные: НБУ

Объемы ввоза валюты значительно превышают объемы вывоза. В сентябре 2024 года на территорию Украины были ввезены валюты на общую сумму 1,306 млрд грн, из которых 1,075 млрд грн составили доллары США, а 229,58 млн грн – евро. По сравнению с августом, когда сумма ввезенной валюты составляла 1,085 млрд грн, этот показатель вырос, что свидетельствует об увеличенном спросе на наличную валюту в стране. Кроме того, в сентябре было ввезено 1,03 млн грн в других валютах.

Динамика в течение года

Наибольший объем вывоза наблюдался в апреле 2024 года, когда банки вывезли за границу 152,62 млн грн. Максимальные объемы ввоза были зафиксированы в январе – 1,864 млрд грн, из которых 1,623 млрд грн составляли доллары США.