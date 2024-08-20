Спрос рождает предложение. Почему рекордно вырос импорт в Украину наличной валюты
Увеличение объемов ввезенной с начала полномасштабной войны иностранной валюты украинскими банками впечатляет.
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По статистике Нацбанка, в июле довоенного 2021 года банки совокупно завезли в Украину чуть больше $100 млн в эквиваленте.
Сейчас сумма ввозимой наличной валюты за месяц близка к $1,5 млрд.
Наличные – потому что незарегулированы
В комментарии LIGA.net столь существенное увеличение объема ввоза иностранной валюты банками в НБУ объясняют просто: "Спрос рождает предложение".
Здесь напоминают, что с 1 декабря 2023 года было отменено ограничение на продажу наличной валюты банками. Воспользовавшись этим, банки активизировали свою работу именно в наличном сегменте и подкрепили под это свои кассы.
Население, с точки зрения НБУ, также предпочитает покупку валюты именно в наличной форме, "поскольку дальнейшее использование приобретенной таким образом валюты менее зарегулировано".