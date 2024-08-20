Увеличение объемов ввезенной с начала полномасштабной войны иностранной валюты украинскими банками впечатляет.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По статистике Нацбанка, в июле довоенного 2021 года банки совокупно завезли в Украину чуть больше $100 млн в эквиваленте.

Сейчас сумма ввозимой наличной валюты за месяц близка к $1,5 млрд.

Наличные – потому что незарегулированы

В комментарии LIGA.net столь существенное увеличение объема ввоза иностранной валюты банками в НБУ объясняют просто: "Спрос рождает предложение".

Здесь напоминают, что с 1 декабря 2023 года было отменено ограничение на продажу наличной валюты банками. Воспользовавшись этим, банки активизировали свою работу именно в наличном сегменте и подкрепили под это свои кассы.

Население, с точки зрения НБУ, также предпочитает покупку валюты именно в наличной форме, "поскольку дальнейшее использование приобретенной таким образом валюты менее зарегулировано".