Збільшення об’ємів ввезеної з початку повномасштабної війни іноземної валюти українськими банками вражає.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За статистикою Нацбанку, у липні довоєнного 2021 року банки сукупно завезли в Україну трохи понад $100 млн в еквіваленті.

Зараз сума ввезеної готівкової валюти за місяць близька до $1,5 млрд.

Готівка – бо незарегульована

У коментарі LIGA.net таке суттєве збільшення обсягу ввезення іноземної валюти банками в НБУ пояснюють просто: "Попит породжує пропозицію".

Тут нагадують, що з 1 грудня 2023 року було скасовано обмеження на продаж готівкової валюти банками. Скориставшись цим, банки активізували свою роботу саме у готівковому сегменті і під це підкріпили свої каси.

Населення, з погляду НБУ, також надає перевагу купівлі валюти саме в готівковій формі, "оскільки подальше використання придбаної у такий спосіб валюти є менш зарегульованим".