Попит породжує пропозицію. Чому рекордно зріс імпорт в Україну готівкової валюти
Збільшення об’ємів ввезеної з початку повномасштабної війни іноземної валюти українськими банками вражає.
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За статистикою Нацбанку, у липні довоєнного 2021 року банки сукупно завезли в Україну трохи понад $100 млн в еквіваленті.
Зараз сума ввезеної готівкової валюти за місяць близька до $1,5 млрд.
Готівка – бо незарегульована
У коментарі LIGA.net таке суттєве збільшення обсягу ввезення іноземної валюти банками в НБУ пояснюють просто: "Попит породжує пропозицію".
Тут нагадують, що з 1 грудня 2023 року було скасовано обмеження на продаж готівкової валюти банками. Скориставшись цим, банки активізували свою роботу саме у готівковому сегменті і під це підкріпили свої каси.
Населення, з погляду НБУ, також надає перевагу купівлі валюти саме в готівковій формі, "оскільки подальше використання придбаної у такий спосіб валюти є менш зарегульованим".