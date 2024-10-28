Банки ввезли до України за вересень $1 мільярд

Євро, валюта (Фото: Pexels)

Згідно з останніми даними НБУ про обсяги вивезення та ввезення готівкової іноземної валюти банками України у 2024 році, спостерігається значна різниця між кількістю валюти, яка залишає країну, та тією, що надходить на територію України.

Вивезення валюти за межі України

Дані: НБУ

У вересні 2024 року банки України вивезли за кордон готівкової валюти на загальну суму 108,53 млн грн, що трохи менше за показники серпня (137,55 млн грн). Основну частину цієї суми становили долари США – 99,44 млн грн, тоді як євро було вивезено на суму 5,49 млн грн. Крім того, було вивезено 3,6 млн грн в інших валютах.

Ввезення валюти в Україну

Дані: НБУ

Обсяги ввезення валюти значно перевищують обсяги вивезення. У вересні 2024 року на територію України було ввезено валюти на загальну суму 1,306 млрд грн, з яких 1,075 млрд грн становили долари США, а 229,58 млн грн – євро. Порівняно з серпнем, коли сума ввезення становила 1,085 млрд грн, цей показник зріс, що свідчить про збільшений попит на готівкову валюту в країні. Крім того, у вересні було ввезено 1,03 млн грн в інших валютах.

Динаміка протягом року

Найбільший обсяг вивезення спостерігався у квітні 2024 року, коли банки вивезли за кордон 152,62 млн грн. Максимальні обсяги ввезення були зафіксовані у січні – 1,864 млрд грн, з яких 1,623 млрд грн становили долари США.