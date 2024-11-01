В Україні частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 32%
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 жовтня 2024 року скоротилася до 32,3%, або на пʼять відсоткових пунктів проти початку року. Про це повідомляє НБУ.
Загальний обсяг NPL скоротився за дев’ять місяців 2024 року на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.
Основними факторами зниження стали активне зростання якісного кредитування, що підтримується відновленням попиту та зниженням ставок до рівня кінця 2019 року.
За дев’ять місяців 2024 року обсяг валових кредитів у банківській системі зріс на 154 млрд грн або на 13,6%.
На зниження частки непрацюючих кредитів також вплинуло списання непрацюючих кредитів, передусім роздрібних, частка NPL в яких за цей час знизилася на 5,9 відсоткового пункту до 17,6%.
Водночас поліпшилася якість врегулювання й корпоративних боргів – частка NPL в кредитах бізнесу скоротилася на 3,4 відсоткового пункту до 40,7%.
Скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків: у приватних українських банках – до 12,8%, у банках з іноземним капіталом – до 12,7%, у державних – до 45,0%.
Без врахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів часів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015-2017 років частка непрацюючих кредитів станом на 1 жовтня становить 27,8% в державних банках та 20,9% – загалом у банківській системі.
За результатами щоквартального опитування про умови банківського кредитування, банки очікують на подальше зростання обсягів кредитування бізнесу та населення в наступні 12 місяців.
- 29 липня повідомлялося, що українські банки очікують підвищення попиту на всі види кредитів – як корпоративних, так і роздрібних.
- 29 жовтня НБУ опублікувало дані щоквартального опитування, згідно з яким попит бізнесу на банківські кредити виявився найвищим із 2021 року.