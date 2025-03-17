Банки пересчитали неработающие кредиты по новой европейской методике: результаты

Доля NPL почти не изменилась в государственных и иностранных банках, в частных банках снизилась

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе выросла за месяц на 0,2% и по состоянию на 1 февраля составила 30,5% (397,6 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Единственная причина роста NPL в январе – статистический эффект от внедрения банками с начала 2025 года новых подходов к подсчету неработающих кредитов. "Инновации способствовали повышению прозрачности отечественного финансового сектора и приблизили определение NPL к европейскому", — объясняют в НБУ.

Так, из-за включения в NPL приобретенных или созданных обесцененных активов, их объем увеличился на 13,9 млрд грн, что составляет 1,1% валового кредитного портфеля.

Еще одна новая составляющая NPL – реструктуризированные активы, по которым после прекращения их признания неработающими, банк осуществил повторную реструктуризацию, — увеличила объем NPL на 0,8 млрд грн (0,1% кредитного портфеля).

В то же время отдельные активы, признанные дефолтными из-за финансового состояния должника, теперь банки могут не учитывать как NPL. Объем таких кредитов составил 9,6 млрд грн, или 0,7% от общего объема кредитного портфеля.

Доля NPL почти не изменилась в государственных и иностранных банках. В частных банках доля неработающих кредитов продолжает сокращаться.

Среди факторов, положительно влиявших на долю NPL, остается дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества.