Банки пересчитали неработающие кредиты по новой европейской методике: результаты
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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе выросла за месяц на 0,2% и по состоянию на 1 февраля составила 30,5% (397,6 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. 

Единственная причина роста NPL в январе – статистический эффект от внедрения банками с начала 2025 года новых подходов к подсчету неработающих кредитов. "Инновации способствовали повышению прозрачности отечественного финансового сектора и приблизили определение NPL к европейскому", — объясняют в НБУ.

Так, из-за включения в NPL приобретенных или созданных обесцененных активов, их объем увеличился на 13,9 млрд грн, что составляет 1,1% валового кредитного портфеля.

Еще одна новая составляющая NPL – реструктуризированные активы, по которым после прекращения их признания неработающими, банк осуществил повторную реструктуризацию, — увеличила объем NPL на 0,8 млрд грн (0,1% кредитного портфеля).

В то же время отдельные активы, признанные дефолтными из-за финансового состояния должника, теперь банки могут не учитывать как NPL. Объем таких кредитов составил 9,6 млрд грн, или 0,7% от общего объема кредитного портфеля.

Доля NPL почти не изменилась в государственных и иностранных банках. В частных банках доля неработающих кредитов продолжает сокращаться.

Среди факторов, положительно влиявших на долю NPL, остается дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества.

Банки пересчитали неработающие кредиты по новой европейской методике: результаты
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