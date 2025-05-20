Банки снова зарабатывают на кредитах: прибыль за квартал составила 40 млрд грн

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В I квартале 2025 года платежеспособные банки Украины получили 40 млрд грн чистой прибыли. Как сообщает Национальный банк, 65,7% этого показателя сформировали государственные банки.

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Ключевым драйвером прибыльности стало активное кредитование, поддерживавшее рост банковских активов на фоне высокой операционной эффективности и низких отчислений в резервы.

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Чистый процентный доход банков вырос на 13,7% в годовом исчислении, несмотря на сужение процентной маржи до 7,4%. Это явилось следствием удорожания обязательств, особенно в корпоративном сегменте. При этом доходность активов выросла благодаря депозитным сертификатам НБУ, доходность которых повышалась вместе с ключевой ставкой. В то же время, ставки по кредитам и ОВГЗ оставались стабильными.

Чистый комиссионный доход увеличился на 10,4%, благодаря росту доходов от платежных операций. Дополнительным источником прибыли стала положительная переоценка облигаций внутреннего госзайма.

Операционная эффективность банков улучшилась на фоне понижения главных издержек. В то же время 11 из 60 банков завершили квартал с убытком на уровне операционной деятельности.

Полученная прибыль поддерживает капитал банков, что позволяет выполнять нормативы регулятора и продолжать кредитование экономики. Однако инвестиционные планы остаются ограниченными из-за налоговой неопределенности.

Так из-за отражения повышенного налога на прибыль в I квартале уменьшилась достаточность капитала. По уточненным данным, в 2024 году банки уплатили 96 млрд грн налога, оставив себе 91 млрд грн чистой прибыли. В 2023 году эти показатели составляли 77 млрд грн и 83 млрд грн соответственно.