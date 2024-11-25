Защита заблокировала услугу. Почему банки отказывают военным в потребительских кредитах

На различных форумах и в соцсетях можно найти немало историй о том, как военные жалуются, что не смогли купить товар через "Оплату частями", потому что банки блокируют для них эту услугу. LIGA.net разбиралась, действительно ли военным могут отказать в таких услугах и что об этом думают сами банки.

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Что говорят военные

Недавно одна из таких жалоб была на сайте Минфина. Военный писал, что услуга "Оплата частями" была для него недоступна. Услуги были недоступны из-за того, что он военный, так ему сказали в колл-центре банка.

Это, к сожалению, не единичные случаи. Военнослужащая Людмила рассказала в комментарии LIGA.net, что брала в декабре 2021 года мобильный телефон с услугой "Оплата частями" от ПриватБанка. После начала полномасштабного вторжения она продолжила выплачивать деньги за телефон, но заметила в приложении, что лимит на услугу уменьшился ровно до суммы, которую ей оставалось оплатить.

"Когда я выплатила деньги за телефон, лимит "Оплаты частями" стал ноль. В 2023 году хотела приобрести другую технику с этой же услугой. Обратилась на горячую линию ПриватБанка, чтобы узнать, почему эта услуга больше недоступна", – рассказывает Людмила.

На горячей линии и в отделении банка сказали, что нужно перевыпустить карту, обновить свои данные и отправить документы, подтверждающие наличие недвижимости или автомобиля. Но после этого услуга все равно оставалась недоступной.

"Менеджер сказала, что сейчас у них бывают определенные проблемы с открытием кредитов для военных. Заказала карту Monobank, ведь там также сразу дают "Оплату частями" и кредитный лимит. Я указала, что военная. И когда карточка пришла, кредитный лимит и "Оплата частями" были недоступны. Впоследствии я узнала, что другие военные также имели такую проблему в разных банках", – говорит Людмила.

Военные рассказывают, что для них это не новость. И они с побратимами часто сталкиваются с тем, что разные банки ограничивают им такую функцию.

Что говорят банки

LIGA.net обратилась за комментариями к украинским банкам – государственному ПриватБанку, Monobank Олега Гороховского и ПУМБ Рината Ахметова. На журналистский запрос ответили только в банке ПУМБ.

"Решение об открытии кредитного лимита принимается банком на основе многих финансовых показателей и оценки кредитной истории клиента. В случае, если банк не одобряет открытие ЕКЛ (единого кредитного лимита), дальнейшее оформление "Оплата частями" невозможно", – сказали в пресс-службе и добавили, не могут отказать на основании того, что человек военнослужащий.

В поддержке Monobank нам ответили, что отношение клиента к Силам обороны не влияет на кредитный лимит. Оператор добавил, что решение о предоставлении кредитного лимита и его размера принимается на основе скоринговой модели, насчитывающей более 1000 различных параметров. Входит ли в список этих параметров то, что человек мобилизован – в банке комментировать отказались.

Скриншот з чатa Monobank

В поддержке ПриватБанка сказали, что на период военного положения лимит на услугу не предоставляется клиентам, которые являются военнослужащими. Никакой информации об этом в правилах банка нет. Оператор чата ответил, что все ограничения происходят "по закону Украины". Правда, так и не уточнил, о каких нормах законодательства идет речь.

Скриншот з чата ПриватБанка

Что говорят юристы

Юристы говорят, что, очевидно, причина невыдачи новых кредитов военнослужащим (разновидностью которых является продукт "Оплата частями") кроется в "кредитных каникулах", введенных частью 15 статьи 14 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Данной нормой законодатель гарантировал, что штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются.

Это не освобождает военнослужащих и членов семей от возврата суммы тела кредита. Но значительно улучшает условия использования кредитного лимита.

Юрист Максим Полишкевич говорит, что эта норма была направлена на то, чтобы люди, которые пошли защищать страну, не должны были беспокоиться из-за необходимости продолжать гасить кредиты. Или беспокоиться о том, не придет ли коллектор к ним домой, пока они выполняют свой долг на фронте.

"Это привело и к противоположному следствию. У банков нет никакого желания выдавать новые кредитные средства военным. Как только военнослужащий получает кредитные средства, он получает и право не гасить проценты по кредиту. То есть фактически банк вынужден выдавать средства в бесплатное пользование", – говорит Полишкевич.

Он добавил, что хоть у банков и отсутствуют какие-либо юридические основания для невыдачи новых кредитов военным, однако делать это просто убыточно. Вероятно, банкам дешевле принять риск потенциальных споров (возникновение которых маловероятно) чем выдавать кредиты себе в убыток. Такая политика банков, очевидно, является дискриминационной, поскольку фактически отказ основывается на статусе лица – военнослужащего.

Елена Воронкова, адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича, также говорит, что законных оснований отделять военнослужащих от других граждан с точки зрения предоставления банковских услуг у банков нет. Тем более на сайте ПриватБанка есть информация о льготных условиях кредитования и обслуживания для военнослужащих.

"В сети есть много жалоб на то, что банки в отношении военнослужащих поступают дискриминационно, но прямо причину отказа в предоставлении "Оплаты частями" или кредита, например, что заявитель военнослужащий – не называют", – говорит Воронкова.

Есть ли механизм противодействия ?

Людмила Усатюк, партнер практики договорного и корпоративного права Investment Lawyer Group говорит, что лицо, считающее свои права притесненными, имеет право получить письменный отказ в предоставлении услуги. Обычно на этой стадии спор заканчивается и начинается диалог между представителем банка и потенциальным клиентом. Также клиент может подать жалобу либо руководству финансового учреждения и/или в Национальный банк. Они, выявив нарушения, обязаны его устранить. Также существует судебный способ защиты нарушенного права.

"Но в вопросах обязательства финансового учреждения предоставить потребительский кредит этот способ не оправдан ни по затратам времени, ни по расходам средств", – отметила Усатюк.

Адвокат Игорь Тетеря говорит, что нельзя обязать банк выдать кредит. Впрочем, если заемщик считает такой отказ банка необоснованным, надлежащим способом защиты является иск о компенсации убытков. В частности – расходов заемщика, связанных с большим размером процентов, под которые получен кредит в другом банке, на страхование, уплату комиссий в связи с заключением кредитного договора, по которому не получен кредит (его часть) и т.п.

Елена Воронкова также говорит, что механизм противодействия – это письменное обращение к председателю или директору банка о получении ответа о причинах отказа в кредитовании или предоставлении возможности воспользоваться услугой "Оплата частями". Банк действительно может устанавливать критерии для предоставления таких услуг. Однако в случае отказа клиент имеет право получить информацию о причинах такого отказа и дальше либо исправить недостатки поданных документов, либо обратиться в другой банк.

"Также есть возможность подать жалобу в Нацбанк. Вместе с тем трудно предсказать, насколько оперативно будет решен вопрос заявителя в случае, если он захочет обжаловать решение банка", – подытожила Воронкова.