Захист заблокував послугу. Чому банки відмовляють військовим у споживчих кредитах

На різноманітних форумах та в соцмережах можна знайти чимало історій про те, як військові скаржаться, що не змогли купити товар через "Оплату частинами", тому що банки блокують для них цю послугу. LIGA.net розбиралася, чи дійсно військовим можуть відмовити у таких послугах та що про це думають самі банки.

Що кажуть військові

Нещодавно одна з таких скарг була на сайті Мінфіну. Військовий писав, що послуга "Оплата частинами" була для нього недоступною. Послуги були недоступні через те, що він військовий, так йому сказали у кол-центрі банку.

Це, на жаль, непоодинокі випадки. Військовослужбовиця Людмила розповіла у коментарі LIGA.net, що брала у грудні 2021 мобільний телефон з послугою "Оплата частинами" від ПриватБанку. Після початку повномасштабного вторгнення вона продовжила виплачувати гроші за телефон, але помітила у застосунку, що ліміт на послугу зменшився рівно до тієї суми, яку їй залишалося сплатити.

"Коли я виплатила гроші за телефон, ліміт "Оплати частинами" став нуль. У 2023 році хотіла придбати іншу техніку з цією ж послугою. Звернулася на гарячу лінію ПриватБанку, щоб дізнатися, чому ця послуга більше недоступна", – розповідає Людмила.

На гарячій лінії та у відділенні банку сказали, що треба перевипустити картку та оновити свої дані й надати документи, які підтверджують наявність нерухомості чи автомобіля. Але після всього цього послуга все одно залишалася недоступною.

"Менеджерка сказала, що зараз у них бувають певні проблеми з відкриттям кредитів для військових. Замовила картку Monobank, адже там також відразу дають "Оплату частинами" та кредитний ліміт. Я вказала, що військова. І коли картка прийшла, кредитний ліміт та "Оплата частинами" були недоступні. Згодом я дізналася, що інші військові також мали таку проблему в різних банках", – каже Людмила.

Військові розповідають, що для них – це не новина. І вони з побратимами часто стикаються з тим, що різні банки обмежують їм таку функцію.

Що кажуть банки

LIGA.net звернулася за коментарями до українських банків – державного ПриватБанку, Monobank Олега Гороховського та ПУМБ Ріната Ахметова. На журналістський запит відповіли лише у банку ПУМБ.

"Рішення щодо відкриття кредитного ліміту ухвалюється банком на основі багатьох фінансових показників та оцінки кредитної історії клієнта. У разі, якщо банк не схвалює відкриття ЄКЛ (єдиного кредитного ліміту), подальше оформлення "Оплата частинами" неможливе", – сказали у пресслужбі та додали, що не можуть відмовити на підставі того, що людина є військовослужбовцем.

У підтримці Monobank нам відповіли, що приналежність клієнта до Сил оборони не впливає на кредитний ліміт. Оператор додав, що рішення про надання кредитного ліміту та його розміру ухвалюється на основі скорингової моделі, яка налічує понад 1000 різних параметрів. Чи входить до переліку цих параметрів те, що людина мобілізована – у банку коментувати відмовилися.

Скриншот з чату Monobank

У підтримці ПриватБанку сказали, що на період воєнного стану ліміт на послугу не надається тим клієнтам, які є військовослужбовцями. Жодної інформації про це у правилах банку немає. Оператор чату відповів, що всі обмеження відбуваються "згідно із законом України". Щоправда, так і не уточнив, про які норми законодавства йдеться.

Скриншот з чату ПриватБанку

Що кажуть юристи

Юристи говорять, що, вочевидь, причина відмови у нових кредитах військовослужбовцям (різновидом яких є продукт "Оплата частинами") криється у "кредитних канікулах", запроваджених частиною 15 статті 14 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Цією нормою законодавець гарантував, що штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, зокрема банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Це не звільняє військовослужбовців та членів їх сімей від повернення суми тіла кредиту. Але значно покращує умови щодо користування кредитним лімітом.

Юрист Максим Полішкевич говорить, що ця норма була спрямована на те, щоб люди, які пішли захищати країну, не мусили перейматися через необхідність продовжувати гасити кредити. Або хвилюватися про те, чи не прийде колектор до них додому, поки вони виконують свій обов’язок на фронті.

"Це призвело і до протилежного наслідку. Банки не мають жодного бажання видавати нові кредитні кошти військовим. Щойно військовослужбовець отримує кредитні кошти, він отримує і право не гасити відсотки за кредитом. Тобто фактично банк змушений видавати кошти у безоплатне користування", – каже Полішкевич.

Він додав, що хоч у банків і відсутні будь-які юридичні підстави не видавати нові кредити військовим, проте робити це просто збитково. Ймовірно, банкам дешевше прийняти ризик потенційних спорів (виникнення яких є малоймовірним) ніж видавати кредити собі у збиток. Така політика банків є, вочевидь, дискримінаційною, оскільки фактично відмова ґрунтується на статусі особи – військовослужбовця.

Олена Воронкова, адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича, також говорить, що законних підстав відокремлювати військовослужбовців від інших громадян з погляду надання банківських послуг у банків немає. Тим паче на сайті ПриватБанку є інформація щодо пільгових умов кредитування та обслуговування для військовослужбовців.

"У мережі є багато скарг на те, що банки до військовослужбовців ставляться дискримінаційно, але прямо причину відмови у наданні "Оплати частинами" чи кредиту, як то, що заявник військовослужбовець – не називають", – говорить Воронкова.

Чи є механізм протидії?

Людмила Усатюк, партнерка практики договірного та корпоративного права Investment Lawyer Group говорить, що особа, яка вважає свої права утисненими, має право отримати письмову відмову у наданні послуги. Зазвичай на цій стадії спір закінчується і починається діалог між представником банку і потенційним клієнтом. Також така особа може подати скаргу або до керівництва фінансової установи та/або до Національного банку. Вони, виявивши порушення, зобов’язані його усунути. Також є судовий спосіб захисту порушеного права.

"Але в питаннях зобов’язання фінансової установи надати споживчий кредит цей спосіб не виправданий ні по витратах часу, ні по витратах коштів", – зазначила Усатюк.

Адвокат Ігор Тетеря каже, що не можна зобов`язати банк видати кредит. Втім, якщо позичальник вважає таку відмову банку необґрунтованою, належним способом захисту є позов про компенсацію збитків. Зокрема – витрат позичальника, пов`язаних з більшим розміром відсотків, під які отриманий кредит в іншому банку, на страхування, сплату комісій у зв`язку з укладенням кредитного договору, за яким не отримано кредит (його частину) тощо.

Олена Воронкова також каже, що механізм протидії – це письмове звернення до голови чи директора банку щодо отримання відповіді про причини відмови у кредитуванні або наданні можливості скористатись послугою "Оплата частинами". Банк справді може встановлювати критерії для надання таких послуг. Однак у разі відмови клієнт має право отримати інформацію щодо причин такої відмови й далі або виправити недоліки поданих документів, або звернутись до іншого банку.

"Також є можливість подати скаргу до Нацбанку. Водночас важко передбачити, наскільки оперативно буде розв'язане питання заявника у випадку, якщо він вирішить оскаржувати рішення банку", – підсумувала Воронкова