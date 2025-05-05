Доля неработающих кредитов в Украине впервые с 2022 года опустилась ниже 30%

Объем NPL за первые три месяца 2025 года уменьшился на 10,7 млрд грн

Фото: НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в Украине по итогам первого квартала впервые с 2022 года опустилась ниже 30%, свидетельствуют данные Национального банка.

На 1 апреля она составила 28,6% (уменьшение на 1,7 процентного пункта по сравнению с началом года).

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Объем NPL за первые три месяца 2025 года уменьшился на 10,7 млрд грн (до 382,6 млрд грн), или на 2,7%.

Это продолжение тенденции уменьшения NPL, которая продолжается с начала 2023 года и связана со списанием неработающих кредитов (корпоративных и розничных), и увеличения банками объемов качественных гривневых кредитов.

Лидеры по доле неработающих кредитов в Украине – государственный ПриватБанк (51,9%) и частные банки Альянс (41,4%) и Идея (39,6%).