Доля неработающих кредитов в Украине впервые с 2022 года опустилась ниже 30%
Доля неработающих кредитов (NPL) в Украине по итогам первого квартала впервые с 2022 года опустилась ниже 30%, свидетельствуют данные Национального банка.
На 1 апреля она составила 28,6% (уменьшение на 1,7 процентного пункта по сравнению с началом года).
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Объем NPL за первые три месяца 2025 года уменьшился на 10,7 млрд грн (до 382,6 млрд грн), или на 2,7%.
Это продолжение тенденции уменьшения NPL, которая продолжается с начала 2023 года и связана со списанием неработающих кредитов (корпоративных и розничных), и увеличения банками объемов качественных гривневых кредитов.
Лидеры по доле неработающих кредитов в Украине – государственный ПриватБанк (51,9%) и частные банки Альянс (41,4%) и Идея (39,6%).
- Исторически самый высокий уровень неработающих кредитов в банковской системе Украины был в 2017 году после национализации ПриватБанка (56,2%), самый низкий – в 2008 году (3,1%).
- Доля NPL стабильно сокращалась с 2018 года до 27% в марте 2022 года, но из-за войны подскочила до 39% в 2023-м.
- С начала 2025 года банки в Украине перешли на европейские подходы к подсчету неработающих кредитов.