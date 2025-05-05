Частка непрацюючих кредитів в Україні вперше з 2022 року опустилася нижче 30%

Обсяг NPL протягом перших трьох місяців 2025 року зменшився на 10,7 млрд грн

Фото: НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в Україні за підсумками першого кварталу вперше з 2022 року опустилася нижче 30%, свідчать дані Національного банку.

На 1 квітня вона становила 28,6% (зменшення на 1,7 відсоткового пункта порівняно з початком року).

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Обсяг NPL протягом перших трьох місяців 2025 року зменшився на 10,7 млрд грн (до 382,6 млрд грн), або на 2,7%.

Це продовження тенденції зменшення NPL, яка триває з початку 2023 року і пов'язана зі списанням непрацюючих кредитів (корпоративних та роздрібних), та збільшення банками обсягів якісних гривневих кредитів.

Лідерами за часткою непрацюючих кредитів в Україні є державний ПриватБанк (51,9%) та приватні банки Альянс (41,4%) й Ідея (39,6%).