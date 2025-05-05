Частка непрацюючих кредитів в Україні вперше з 2022 року опустилася нижче 30%
Частка непрацюючих кредитів (NPL) в Україні за підсумками першого кварталу вперше з 2022 року опустилася нижче 30%, свідчать дані Національного банку.
На 1 квітня вона становила 28,6% (зменшення на 1,7 відсоткового пункта порівняно з початком року).
Обсяг NPL протягом перших трьох місяців 2025 року зменшився на 10,7 млрд грн (до 382,6 млрд грн), або на 2,7%.
Це продовження тенденції зменшення NPL, яка триває з початку 2023 року і пов'язана зі списанням непрацюючих кредитів (корпоративних та роздрібних), та збільшення банками обсягів якісних гривневих кредитів.
Лідерами за часткою непрацюючих кредитів в Україні є державний ПриватБанк (51,9%) та приватні банки Альянс (41,4%) й Ідея (39,6%).
- Історично найвищий рівень непрацюючих кредитів у банківській системі України був у 2017 році після націоналізації ПриватБанку (56,2%), найнижчий – у 2008 році (3,1%).
- Частка NPL стабільно скорочувалася з 2018 року до 27% у березні 2022 року, але через війну підскочила до 39% у 2023-му.
- З початку 2025 року банки в Україні перейшли на європейські підходи до підрахунку непрацюючих кредитів.