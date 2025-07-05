"Це не спонтанне рішення". Ключовий топменеджер monobank Рогальський йде з посади
Фото: depositphotos.com

Маркетинг-директор Monobank Анатолій Рогальський звільняється з банку, де пропрацював вісім років. Про це він написав у своєму акаунті в мережі Treads та підтвердив в коментарі LIGA.net.

Це вже друге звільнення маркетинг-директора великої української компанії за останні два тижні. 24 червня з посади маркетинг-директорки групи компаній Nova пішла Олена Плахова. Вона пропрацювала в компанії шість років.

Читайте також
monobank втрачає активних клієнтів: НБУ оновив дані щодо банківських карток українців

Рогальський в коментарі LIGA.net повідомив, що звільнення з Monobank було його особистим рішенням, яке він певний час обговорював з партнерами. Він додав, що на цьому етапі не побачив для себе нового виклику всередині компанії. "Це не спонтанне рішення. Діалог про майбутнє тривав уже певний час", – сказав топменеджер.

Читайте також
АМКУ дозволив Crestline Limited отримати контроль над компанією, яка керує monobank

Подальших кар’єрних планів Рогальський ще не сформував. "Я щойно був вперше за 11 років у відпустці без ноутбука. Мені треба зрозуміти що зі мною сталося за цей час і сформувати нові цілі", – розказав Рогальський.

  • Monobank – перший український необанк, який працює на платформі Універсал Банку, що входить до групи ТАС та належить Сергію Тигіпку.

  • Monobank другий в Україні по кількості активних карток. Так, станом на перший квартал 2025 року, вона становила 9,72 млн. Загальна кількість карток становила 24,18 млн.

  • Ключові власники компанії "Фінтех Бенд", яке розробляє та надає технічну підтримку Monobank – Олег Гороховський та Михайло Рогальський – старший брат Анатолія Рогальського.

Monobankрогальський