"Це не спонтанне рішення". Ключовий топменеджер monobank Рогальський йде з посади

Фото: depositphotos.com

Маркетинг-директор Monobank Анатолій Рогальський звільняється з банку, де пропрацював вісім років. Про це він написав у своєму акаунті в мережі Treads та підтвердив в коментарі LIGA.net.

Це вже друге звільнення маркетинг-директора великої української компанії за останні два тижні. 24 червня з посади маркетинг-директорки групи компаній Nova пішла Олена Плахова. Вона пропрацювала в компанії шість років.

Читайте також monobank втрачає активних клієнтів: НБУ оновив дані щодо банківських карток українців

Рогальський в коментарі LIGA.net повідомив, що звільнення з Monobank було його особистим рішенням, яке він певний час обговорював з партнерами. Він додав, що на цьому етапі не побачив для себе нового виклику всередині компанії. "Це не спонтанне рішення. Діалог про майбутнє тривав уже певний час", – сказав топменеджер.

Читайте також АМКУ дозволив Crestline Limited отримати контроль над компанією, яка керує monobank

Подальших кар’єрних планів Рогальський ще не сформував. "Я щойно був вперше за 11 років у відпустці без ноутбука. Мені треба зрозуміти що зі мною сталося за цей час і сформувати нові цілі", – розказав Рогальський.