"Це не спонтанне рішення". Ключовий топменеджер monobank Рогальський йде з посади
Маркетинг-директор Monobank Анатолій Рогальський звільняється з банку, де пропрацював вісім років. Про це він написав у своєму акаунті в мережі Treads та підтвердив в коментарі LIGA.net.
Це вже друге звільнення маркетинг-директора великої української компанії за останні два тижні. 24 червня з посади маркетинг-директорки групи компаній Nova пішла Олена Плахова. Вона пропрацювала в компанії шість років.
Рогальський в коментарі LIGA.net повідомив, що звільнення з Monobank було його особистим рішенням, яке він певний час обговорював з партнерами. Він додав, що на цьому етапі не побачив для себе нового виклику всередині компанії. "Це не спонтанне рішення. Діалог про майбутнє тривав уже певний час", – сказав топменеджер.
Подальших кар’єрних планів Рогальський ще не сформував. "Я щойно був вперше за 11 років у відпустці без ноутбука. Мені треба зрозуміти що зі мною сталося за цей час і сформувати нові цілі", – розказав Рогальський.
Monobank – перший український необанк, який працює на платформі Універсал Банку, що входить до групи ТАС та належить Сергію Тигіпку.
Monobank другий в Україні по кількості активних карток. Так, станом на перший квартал 2025 року, вона становила 9,72 млн. Загальна кількість карток становила 24,18 млн.
Ключові власники компанії "Фінтех Бенд", яке розробляє та надає технічну підтримку Monobank – Олег Гороховський та Михайло Рогальський – старший брат Анатолія Рогальського.