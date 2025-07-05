НБУ: Инфляция в мае достигла пика, в июне она уже начала замедляться

Цены подтолкнули к росту продукты питания, однако базовая инфляция ниже прогноза. Пик уже пройден, утверждает Нацбанк

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В мае инфляция достигла пика в текущем году и, по оценкам НБУ, вернулась к снижению в июне, говорится в июльском "Макроэкономическом и монетарном обзоре" регулятора.

"В мае потребительская инфляция ускорилась (до 15,9% в годовом исчислении), превысив прогноз НБУ из-за более значительного, чем ожидалось, подорожания сырых продуктов питания", – констатируют аналитики центрального банка.

Наибольший вклад в рост индекса потребительских цен внесли продукты животноводства (молоко, мясо, яйца) и отдельные овощи и фрукты. На эти категории повлияли более высокие производственные затраты, сокращение поголовья и неблагоприятные погодные условия.

Базовая инфляция замедлилась до 12,3%. Нацбанк объясняет это предыдущим повышением учетной ставки и стабильным энергоснабжением, что снизило фундаментальное ценовое давление.

Административная составляющая индекса (алкоголь, табак, коммунальные услуги) в мае выросла до 19,8% в годовом исчислении. Основные причины – налоговая корректировка для табака и алкоголя и повышенные затраты производителей.

"По оценке НБУ, в июне общая инфляция замедлилась за счет снижения административной инфляции", – отмечается в обзоре.

Сдерживающим фактором стал "эффект базы": в июне прошлого года произошло разовое повышение тарифов на электроэнергию, которого в этом году не произошло.

Регулятор ожидает дальнейшего снижения годовой инфляции во второй половине 2025 года при условии сохранения стабильной ситуации с энергоснабжением и отсутствия новых шоков на продовольственном рынке.

Инфляционные ожидания бизнеса и населения "несколько ухудшились", но все еще заметно ниже фактического уровня роста цен.

Национальный банк Украины продолжит использовать учетную ставку, валютные интервенции и требования к банковской ликвидности, чтобы держать фундаментальное давление под контролем и вернуть инфляцию к целевому уровню в 5% в среднесрочной перспективе.