В Украине упростят условия для вступления в "клуб белого бизнеса": законопроект уже в Раде
В Верховную Раду внесен законопроект о совершенствовании правового режима Территории высокого уровня налогового доверия (так называемого "клуба белого бизнеса"). Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Идея Территории высокого уровня налогового доверия уже успешно работает. [...] Но конструктивные предложения по изменениям являются признаком развития и заинтересованности. Именно поэтому мы учли предложения предпринимателей и предложили более гибкие условия доступа к этому режиму", – пояснил инициативу Гетманцев.
Предложенные в документе изменения предусматривают:
→ смягчение требования об "отсутствии фактов нарушения налоговых обязательств по представлению отчетности" – допускается наличие штрафов в размере не более одной минимальной заработной платы (8000 грн) при условии их оплаты;
→ урегулирование расчета зарплатного критерия для плательщиков, имеющих уникальный КВЭД в пределах региона или страны;
→ доработка показателя уровня уплаты НДС – с целью расширения круга плательщиков, для которых объективно не должен применяться этот критерий;
→ урегулирование процедуры проверок – если проверка уже начата, действуют четкие правила;
→ распространение общего льготного режима, предусматривающего отказ от проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков, включенных в перечень, также на налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
→ прозрачность структуры собственности – обязательное наличие данных о конечном бенефициаре и отсутствие отметки о возможной недостоверности такой информации в Едином государственном реестре;
→ уточнение порядка расчета налога на прибыль – для более объективной оценки.
- В "клуб белого бизнеса" входят представители крупного, среднего и малого бизнеса, которые демонстрируют наилучшие показатели налоговой дисциплины. В целом, члены "клуба" платят 16,6% от общего объема поступлений в бюджет.
- В январе в "белом списке" Государственной налоговой службы были обнаружены компании, связанные с коррупционерами и лицами, находящимися под санкциями.
- В марте компании-члены ЕБА обратились к властям с предложением усовершенствовать критерии "клуба белого бизнеса" и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.