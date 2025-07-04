В Украине упростят условия для вступления в "клуб белого бизнеса": законопроект уже в Раде

Даниил Гетманцев (фото - Даниил Гетманцев/Telegram)

В Верховную Раду внесен законопроект о совершенствовании правового режима Территории высокого уровня налогового доверия (так называемого "клуба белого бизнеса"). Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Идея Территории высокого уровня налогового доверия уже успешно работает. [...] Но конструктивные предложения по изменениям являются признаком развития и заинтересованности. Именно поэтому мы учли предложения предпринимателей и предложили более гибкие условия доступа к этому режиму", – пояснил инициативу Гетманцев.

Предложенные в документе изменения предусматривают:

→ смягчение требования об "отсутствии фактов нарушения налоговых обязательств по представлению отчетности" – допускается наличие штрафов в размере не более одной минимальной заработной платы (8000 грн) при условии их оплаты;

→ урегулирование расчета зарплатного критерия для плательщиков, имеющих уникальный КВЭД в пределах региона или страны;

→ доработка показателя уровня уплаты НДС – с целью расширения круга плательщиков, для которых объективно не должен применяться этот критерий;

→ урегулирование процедуры проверок – если проверка уже начата, действуют четкие правила;

→ распространение общего льготного режима, предусматривающего отказ от проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков, включенных в перечень, также на налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;

→ прозрачность структуры собственности – обязательное наличие данных о конечном бенефициаре и отсутствие отметки о возможной недостоверности такой информации в Едином государственном реестре;

→ уточнение порядка расчета налога на прибыль – для более объективной оценки.