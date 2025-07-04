В Україні спростять умови для вступу до "клубу білого бізнесу": законопроєкт уже в Раді
Данило Гетманцев (фото - Данило Гетманцев / Telegram)

До Верховної Ради подано законопроєкт щодо вдосконалення правового режиму Території високого рівня податкової довіри (так званого "клубу білого бізнесу"). Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

"Ідея Території високого рівня податкової довіри вже успішно працює. [...] Але конструктивні пропозиції щодо змін – ознака розвитку і зацікавленості. Саме тому ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу до цього режиму", – пояснив ініціативу Гетманцев.

Запропоновані в документі зміни передбачають:

пом’якшення вимоги щодо "відсутності фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності" – дозволяється наявність штрафів у межах однієї мінімальної зарплати (8000 грн) за умови їх сплати;
урегулювання розрахунку зарплатного критерію для платників, які мають унікальний КВЕД у межах регіону або країни;
доопрацювання показника рівня сплати ПДВ – з метою розширення кола платників, для яких об’єктивно не має застосовуватись цей критерій;
урегулювання процедури перевірок – якщо перевірка вже розпочата, діють чіткі правила;
поширення загальної преференції щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, внесених до переліку, також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
прозорість структури власності – обов’язкова наявність даних про кінцевого бенефіціара та відсутність відмітки про можливу неправдивість такої інформації в ЄДР;
уточнення порядку розрахунку податку на прибуток – для більш об’єктивної оцінки.

  • До "клубу білого бізнесу" входять представники великого, середнього та малого бізнесу, які мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени "клубу" сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету.
  • У січні у "білому списку" ДПС знайшли компанії, повʼязані з корупціонерами та підсанкційними особами.
  • У березні компанії-члени ЄБА звернулися до влади з пропозицією вдосконалити критерії "клубу білого бізнесу" та внести відповідні зміни до Податкового кодексу.
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