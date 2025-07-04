В Україні спростять умови для вступу до "клубу білого бізнесу": законопроєкт уже в Раді

Данило Гетманцев (фото - Данило Гетманцев / Telegram)

До Верховної Ради подано законопроєкт щодо вдосконалення правового режиму Території високого рівня податкової довіри (так званого "клубу білого бізнесу"). Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ідея Території високого рівня податкової довіри вже успішно працює. [...] Але конструктивні пропозиції щодо змін – ознака розвитку і зацікавленості. Саме тому ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу до цього режиму", – пояснив ініціативу Гетманцев.

Запропоновані в документі зміни передбачають:

→ пом’якшення вимоги щодо "відсутності фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності" – дозволяється наявність штрафів у межах однієї мінімальної зарплати (8000 грн) за умови їх сплати;

→ урегулювання розрахунку зарплатного критерію для платників, які мають унікальний КВЕД у межах регіону або країни;

→ доопрацювання показника рівня сплати ПДВ – з метою розширення кола платників, для яких об’єктивно не має застосовуватись цей критерій;

→ урегулювання процедури перевірок – якщо перевірка вже розпочата, діють чіткі правила;

→ поширення загальної преференції щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, внесених до переліку, також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

→ прозорість структури власності – обов’язкова наявність даних про кінцевого бенефіціара та відсутність відмітки про можливу неправдивість такої інформації в ЄДР;

→ уточнення порядку розрахунку податку на прибуток – для більш об’єктивної оцінки.