ЄБА закликала змінити критерії "клубу білого бізнесу" для агро та телекому
Європейська бізнес асоціація пропонує внести зміни до Податкового кодексу, аби спростити включення до "клубу білого бізнесу". Це пов'язано з тим, що через недосконалість критеріїв поза межами клубу залишилася низка відомих аграрних та телекомунікаційних компаній, повідомила пресслужба ЄБА.
В асоціації нагадали, що 46% опитаних компаній прагнуть потрапити до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, але мають зауваження щодо критеріїв відбору.
З огляду на це асоціація пропонує чіткіше диференціювати одиничні випадкові або неусвідомлені помилки та навмисні порушення, а також змінити критерій рівня сплати податків – використовувати середньозважений показник замість середньоарифметичного.
Також бізнес пропонує встановити допустиму межу в 10% незавершених розрахунків і дозволити разову зміну основного виду діяльності без втрати статусу сумлінного платника протягом 12 місяців.
Компанії-члени ЄБА вже звернулися до Міністерства фінансів, Державної податкової служби та профільного парламентського комітету з пропозицією вдосконалити критерії "клубу білого бізнесу" та внести відповідні зміни до Податкового кодексу.
- До "клубу білого бізнесу" потрапили понад 8000 компаній. Це представники великого, середнього та малого бізнесу, які мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени клубу сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету.
- ЄБА – одне з найбільших і найвпливовіших об'єднань бізнесу в Україні, до її складу входять майже 900 компаній.