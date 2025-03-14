ЄБА закликала змінити критерії "клубу білого бізнесу" для агро та телекому

46% компаній ЄБА хочуть потрапити до "клубу", але мають зауваження щодо критеріїв відбору

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Європейська бізнес асоціація пропонує внести зміни до Податкового кодексу, аби спростити включення до "клубу білого бізнесу". Це пов'язано з тим, що через недосконалість критеріїв поза межами клубу залишилася низка відомих аграрних та телекомунікаційних компаній, повідомила пресслужба ЄБА.

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В асоціації нагадали, що 46% опитаних компаній прагнуть потрапити до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, але мають зауваження щодо критеріїв відбору.

З огляду на це асоціація пропонує чіткіше диференціювати одиничні випадкові або неусвідомлені помилки та навмисні порушення, а також змінити критерій рівня сплати податків – використовувати середньозважений показник замість середньоарифметичного.

Також бізнес пропонує встановити допустиму межу в 10% незавершених розрахунків і дозволити разову зміну основного виду діяльності без втрати статусу сумлінного платника протягом 12 місяців.

Компанії-члени ЄБА вже звернулися до Міністерства фінансів, Державної податкової служби та профільного парламентського комітету з пропозицією вдосконалити критерії "клубу білого бізнесу" та внести відповідні зміни до Податкового кодексу.