Бізнес обережно оцінює "клуб білих компаній", але хоче приєднатися – опитування ЄБА

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Відносна більшість компаній-членів Європейської бізнес асоціації нейтрально поставилися до нової податкової ініціативи "Територія високого рівня податкової довіри" (вона ж "клуб білого бізнесу"). Водночас 60% компаній все ж прагнуть долучитися до цього проєкту, свідчить щорічне опитування "Податковий індекс", проведене ЄБА спільно з EY в Україні.

Ставлення до цієї ініціативи у 43% – нейтральне, у 35% – негативне, у 16% – позитивне.

46% респондентів прагнуть потрапити до "клубу", але водночас мають зауваження щодо критеріїв відбору; ще 14% прагнуть потрапити до переліку без зауважень. 26% компаній такого прагнення не мають.

48% опитаних схильні вважати, що непотрапляння до переліку матиме негативний вплив на їхню компанію.