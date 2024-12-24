Бізнес обережно оцінює "клуб білих компаній", але хоче приєднатися – опитування ЄБА
Відносна більшість компаній-членів Європейської бізнес асоціації нейтрально поставилися до нової податкової ініціативи "Територія високого рівня податкової довіри" (вона ж "клуб білого бізнесу"). Водночас 60% компаній все ж прагнуть долучитися до цього проєкту, свідчить щорічне опитування "Податковий індекс", проведене ЄБА спільно з EY в Україні.
Ставлення до цієї ініціативи у 43% – нейтральне, у 35% – негативне, у 16% – позитивне.
46% респондентів прагнуть потрапити до "клубу", але водночас мають зауваження щодо критеріїв відбору; ще 14% прагнуть потрапити до переліку без зауважень. 26% компаній такого прагнення не мають.
48% опитаних схильні вважати, що непотрапляння до переліку матиме негативний вплив на їхню компанію.
- У "клуб білого бізнесу", який опублікували 19 грудня, потрапили понад 8000 компаній.
- Це представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени клубу сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету.
- ЄБА – одне з найбільших і найвпливовіших об'єднань бізнесу в Україні, до її складу входять майже 900 компаній.