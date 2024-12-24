Бизнес осторожно оценивает "клуб белых компаний", но хочет присоединиться – опрос ЕБА

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Относительное большинство компаний-членов Европейской бизнес ассоциации нейтрально отнеслись к новой налоговой инициативе "Территория высокого уровня налогового доверия" (она же "клуб белого бизнеса"). При этом 60% компаний все же стремятся присоединиться к этому проекту, свидетельствует ежегодный опрос "Налоговый индекс", проведенный ЕБА совместно с EY в Украине.

Отношение к этой инициативе у 43% – нейтральное, у 35% – отрицательное, у 16% – положительное.

46% респондентов стремятся попасть в "клуб", но при этом имеют замечания к критериям отбора; еще 14% стремятся попасть в список без замечаний. 26% компаний такого стремления не имеют.

48% опрошенных склонны считать, что непопадание в список будет иметь негативное влияние на их компанию.