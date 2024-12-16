В "клуб белого бизнеса" попали более 8000 компаний. Список опубликуют 19 декабря

Фото: Налоговая служба

Более 8000 компаний автоматически попали в список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемого клуба белого бизнеса. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Список опубликуют 19 декабря на новом сайте Государственной налоговой службы под названием "Территория высокого уровня доверия".

"Это представители крупного, среднего и малого бизнеса, имеющие лучшие показатели налоговой дисциплины. В общей сложности члены клуба платят 16,6% от общего объема поступлений в бюджет", – написал Гетманцев в Telegram.

В список попали 4487 юридических лиц на общей системе налогообложения, 2359 компаний на третьей группе единого налога, 1088 компаний на четвертой группе единого налога, 170 резидентов специального режима Дия Сити и 151 физическое лицо-предприниматель.

К реализации проекта уже привлечены 576 комплаенс-менеджеров, обеспечивающих сопровождение компаний.