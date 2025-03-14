ЕБА призвала изменить критерии "клуба белого бизнеса" для агро и телекома
Европейская бизнес ассоциация предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы упростить включение в "клуб белого бизнеса". Это связано с тем, что из-за несовершенства критериев за пределами клуба остался ряд известных аграрных и телекоммуникационных компаний, сообщила пресс-служба ЕБА.
В ассоциации напомнили, что 46% опрошенных компаний стремятся попасть в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, но имеют замечания по критериям отбора.
Учитывая это, ассоциация предлагает более четко дифференцировать единичные случайные или неосознанные ошибки и умышленные нарушения, а также изменить критерий уровня уплаты налогов – использовать средневзвешенный показатель вместо среднеарифметического.
Также бизнес предлагает установить допустимый предел в 10% незавершенных расчетов и разрешить разовое изменение основного вида деятельности без потери статуса добросовестного плательщика в течение 12 месяцев.
Компании-члены ЕБА уже обратились в Министерство финансов, Государственную налоговую службу и профильный парламентский комитет с предложением усовершенствовать критерии "клуба белого бизнеса" и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.
- В "клуб белого бизнеса" попали более 8000 компаний. Это представители крупного, среднего и малого бизнеса, имеющие лучшие показатели налоговой дисциплины. В общей сложности члены клуба уплачивают 16,6% от общего объема поступлений в бюджет.
- ЕБА – одно из самых крупных и влиятельных объединений бизнеса в Украине, в ее состав входят почти 900 компаний.