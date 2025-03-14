ЕБА призвала изменить критерии "клуба белого бизнеса" для агро и телекома

46% компаний ЕБА хотят попасть в "клуб", но имеют замечания к критериям отбора

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Европейская бизнес ассоциация предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы упростить включение в "клуб белого бизнеса". Это связано с тем, что из-за несовершенства критериев за пределами клуба остался ряд известных аграрных и телекоммуникационных компаний, сообщила пресс-служба ЕБА.

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В ассоциации напомнили, что 46% опрошенных компаний стремятся попасть в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, но имеют замечания по критериям отбора.

Учитывая это, ассоциация предлагает более четко дифференцировать единичные случайные или неосознанные ошибки и умышленные нарушения, а также изменить критерий уровня уплаты налогов – использовать средневзвешенный показатель вместо среднеарифметического.

Также бизнес предлагает установить допустимый предел в 10% незавершенных расчетов и разрешить разовое изменение основного вида деятельности без потери статуса добросовестного плательщика в течение 12 месяцев.

Компании-члены ЕБА уже обратились в Министерство финансов, Государственную налоговую службу и профильный парламентский комитет с предложением усовершенствовать критерии "клуба белого бизнеса" и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.