Критерії входження до "клубу білого бізнесу" переглянуть – Гетманцев

Данило Гетманцев. Фото: LIGA.net

Уряд планує змінити критерії для потрапляння до "клубу білого бізнесу" — списку підприємств, які сумлінно платять податки і звільнені від планових перевірок. Про це в інтерв’ю Главкому розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, наразі список містить 8199 підприємств, що на 55 менше, ніж у попередньому кварталі. Загалом до "клубу" додалися понад 2500 компаній, але приблизно стільки ж були виключені. Часто — через формальні порушення, як-от несвоєчасне подання декларації. Водночас штраф у 340 грн, навіть сплачений, теж може стати підставою для виключення, але ці умови уряд планує переглянути.

Клуб білого бізнесу — не закритий перелік. Він оновлюється щоквартально, і підприємства можуть як потрапляти до нього, так і вибувати. До останньої версії списку увійшли 732 ФОПи (+581 до попереднього), а також 211 резидентів "Дія.City".

Гетманцев підкреслив, що мета ініціативи — не лише податкові преференції, а прозорі й довірливі взаємини між державою і бізнесом. Якщо компанія відповідає критеріям — її не перевіряють у межах планових податкових перевірок.

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У травні уряд планує подати законопроєкт про доопрацювання критеріїв "білого списку". Серед проблем, які мають бути усунені, — технічні помилки в системі критеріїв. Наприклад, підприємство в галузі, де воно є єдиним у регіоні, не може виконати вимогу щодо зарплати, вищої за середню в галузі — бо порівнювати просто ні з ким.

Також Гетманцев заспокоїв тих, хто вилетів зі списку: автоматичних перевірок не буде. План перевірок оновлюється двічі на рік, і компанії можуть повернутися до "клубу" в наступному кварталі.