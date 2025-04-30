Критерії входження до "клубу білого бізнесу" переглянуть – Гетманцев
Уряд планує змінити критерії для потрапляння до "клубу білого бізнесу" — списку підприємств, які сумлінно платять податки і звільнені від планових перевірок. Про це в інтерв’ю Главкому розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, наразі список містить 8199 підприємств, що на 55 менше, ніж у попередньому кварталі. Загалом до "клубу" додалися понад 2500 компаній, але приблизно стільки ж були виключені. Часто — через формальні порушення, як-от несвоєчасне подання декларації. Водночас штраф у 340 грн, навіть сплачений, теж може стати підставою для виключення, але ці умови уряд планує переглянути.
Клуб білого бізнесу — не закритий перелік. Він оновлюється щоквартально, і підприємства можуть як потрапляти до нього, так і вибувати. До останньої версії списку увійшли 732 ФОПи (+581 до попереднього), а також 211 резидентів "Дія.City".
Гетманцев підкреслив, що мета ініціативи — не лише податкові преференції, а прозорі й довірливі взаємини між державою і бізнесом. Якщо компанія відповідає критеріям — її не перевіряють у межах планових податкових перевірок.
У травні уряд планує подати законопроєкт про доопрацювання критеріїв "білого списку". Серед проблем, які мають бути усунені, — технічні помилки в системі критеріїв. Наприклад, підприємство в галузі, де воно є єдиним у регіоні, не може виконати вимогу щодо зарплати, вищої за середню в галузі — бо порівнювати просто ні з ким.
Також Гетманцев заспокоїв тих, хто вилетів зі списку: автоматичних перевірок не буде. План перевірок оновлюється двічі на рік, і компанії можуть повернутися до "клубу" в наступному кварталі.
- До "клубу білого бізнесу" входять представники великого, середнього та малого бізнесу, які мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени "клубу" сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету.
- У січні у "білому списку" ДПС знайшли компанії, повʼязані з корупціонерами та підсанкційними особами.
- Компанії-члени ЄБА вже звернулися до Міністерства фінансів, Державної податкової служби та профільного парламентського комітету з пропозицією вдосконалити критерії "клубу білого бізнесу" та внести відповідні зміни до Податкового кодексу.