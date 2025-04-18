З "клубу білого бізнесу" виключили 55 компаній: причини

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З 1 квітня в Україні оновили список платників податків із високим рівнем довіри — так званий "клуб білого бізнесу". Його веде Державна податкова служба, а нові дані оприлюднив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Зараз до переліку входять 8199 підприємств і підприємців — це на 55 менше, ніж раніше.

До списку потрапляють ті, хто чесно та регулярно сплачує податки. Серед них — великі компанії, середній і малий бізнес, ФОПи та резиденти Дія Сіті. Найбільше додалося саме фізичних осіб-підприємців — +581.

Наразі до переліку включено 8199 платників податків, з яких:

4123 – юридичні особи на загальній системі оподаткування;

2149 – юридичні особи-платники єдиного податку ІІІ групи;

984 – юридичні особи-платники єдиного податку ІV групи;

211 – резиденти Дія Сіті;

732 – фізичні особи-підприємці.

Повний список — тут.

Гетманцев підкреслив, що більшість компаній із першого складу списку залишилися в ньому, але ті, хто не зміг утримати потрібні показники, вибули зі списку. Для підтримки учасників залучено понад 600 комплаєнс-менеджерів, які допомагають бізнесу залишатися у "білому" полі.

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Довідка ДПС створила спеціальний ресурс – "Територія високого рівня податкової довіри", на якому розміщено всю інформацію про запроваджені новації. Платники податків можуть дізнатися, як увійти до списку, яким вимогам слід відповідати, які можна отримати переваги, перевірити власні показники, проаналізувати показники галузі, до якої належить підприємство. ДПС створила спеціальний ресурс – "Територія високого рівня податкової довіри", на якому розміщено всю інформацію про запроваджені новації. Платники податків можуть дізнатися, як увійти до списку, яким вимогам слід відповідати, які можна отримати переваги, перевірити власні показники, проаналізувати показники галузі, до якої належить підприємство.