З "клубу білого бізнесу" виключили 55 компаній: причини
З 1 квітня в Україні оновили список платників податків із високим рівнем довіри — так званий "клуб білого бізнесу". Його веде Державна податкова служба, а нові дані оприлюднив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Зараз до переліку входять 8199 підприємств і підприємців — це на 55 менше, ніж раніше.
До списку потрапляють ті, хто чесно та регулярно сплачує податки. Серед них — великі компанії, середній і малий бізнес, ФОПи та резиденти Дія Сіті. Найбільше додалося саме фізичних осіб-підприємців — +581.
Наразі до переліку включено 8199 платників податків, з яких:
- 4123 – юридичні особи на загальній системі оподаткування;
- 2149 – юридичні особи-платники єдиного податку ІІІ групи;
- 984 – юридичні особи-платники єдиного податку ІV групи;
- 211 – резиденти Дія Сіті;
- 732 – фізичні особи-підприємці.
Повний список — тут.
Гетманцев підкреслив, що більшість компаній із першого складу списку залишилися в ньому, але ті, хто не зміг утримати потрібні показники, вибули зі списку. Для підтримки учасників залучено понад 600 комплаєнс-менеджерів, які допомагають бізнесу залишатися у "білому" полі.
- До "клубу білого бізнесу" входять представники великого, середнього та малого бізнесу, які мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени клубу сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету.
- У січні у "білому списку" ДПС знайшли компанії, повʼязані з корупціонерами та підсанкційними особами.
- Компанії-члени ЄБА вже звернулися до Міністерства фінансів, Державної податкової служби та профільного парламентського комітету з пропозицією вдосконалити критерії "клубу білого бізнесу" та внести відповідні зміни до Податкового кодексу.