Из "клуба белого бизнеса" исключили 55 компаний: причины

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С 1 апреля в Украине обновили список налогоплательщиков с высоким уровнем доверия – так называемый "клуб белого бизнеса". Его ведет Государственная налоговая служба, а новые данные обнародовал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Сейчас в перечень входят 8199 предприятий и предпринимателей – это на 55 меньше, чем раньше.

В список попадают те, кто честно и регулярно платит налоги. Среди них — крупные компании, средний и малый бизнес, ФОП и резиденты Дия Сити. Больше всего добавилось именно физических лиц-предпринимателей – +581.

В настоящее время в перечень включено 8199 налогоплательщиков, из которых:

4123 – юридические лица в общей системе налогообложения;

2149 – юридические лица-плательщики единого налога ІІІ группы;

984 – юридические лица-плательщики единого налога IV группы;

211 – резиденты ДияСити;

732 – физические лица-предприниматели.

Полный список – здесь.

Гетманцев подчеркнул, что большинство компаний из первого состава списка остались в нем, но те, кто не смог удержать нужные показатели, выбыли из списка. Для поддержки участников привлечено более 600 комплаенс-менеджеров, помогающих бизнесу оставаться в "белом" поле.

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Справка ГНС создала специальный ресурс – "Территория высокого уровня налогового доверия", на котором размещена вся информация о введенных новациях. Налогоплательщики могут узнать, как попасть в список, каким требованиям следует отвечать, какие можно получить преимущества, проверить собственные показатели, проанализировать показатели отрасли, к которой принадлежит предприятие. ГНС создала специальный ресурс – "Территория высокого уровня налогового доверия", на котором размещена вся информация о введенных новациях. Налогоплательщики могут узнать, как попасть в список, каким требованиям следует отвечать, какие можно получить преимущества, проверить собственные показатели, проанализировать показатели отрасли, к которой принадлежит предприятие.