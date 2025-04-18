Из "клуба белого бизнеса" исключили 55 компаний: причины
С 1 апреля в Украине обновили список налогоплательщиков с высоким уровнем доверия – так называемый "клуб белого бизнеса". Его ведет Государственная налоговая служба, а новые данные обнародовал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Сейчас в перечень входят 8199 предприятий и предпринимателей – это на 55 меньше, чем раньше.
В список попадают те, кто честно и регулярно платит налоги. Среди них — крупные компании, средний и малый бизнес, ФОП и резиденты Дия Сити. Больше всего добавилось именно физических лиц-предпринимателей – +581.
В настоящее время в перечень включено 8199 налогоплательщиков, из которых:
- 4123 – юридические лица в общей системе налогообложения;
- 2149 – юридические лица-плательщики единого налога ІІІ группы;
- 984 – юридические лица-плательщики единого налога IV группы;
- 211 – резиденты ДияСити;
- 732 – физические лица-предприниматели.
Полный список – здесь.
Гетманцев подчеркнул, что большинство компаний из первого состава списка остались в нем, но те, кто не смог удержать нужные показатели, выбыли из списка. Для поддержки участников привлечено более 600 комплаенс-менеджеров, помогающих бизнесу оставаться в "белом" поле.
- В "клуб белого бизнеса" входят представители крупного, среднего и малого бизнеса, имеющие лучшие показатели налоговой дисциплины. В общей сложности члены клуба платят 16,6% от общего объема поступлений в бюджет.
- В январе в "белом списке" ГНС нашли компании, связанные с коррупционерами и подсанкционными лицами.
- Компании-члены ЕБА уже обратились в Министерство финансов, Государственную налоговую службу и профильный парламентский комитет с предложением усовершенствовать критерии "клуба белого бизнеса" и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.