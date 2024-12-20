Украинские банки 10 декабря подписали Меморандум по обеспечению прозрачности рынка. К меморандуму присоединились Национальный банк, Ассоциация украинских банков (АУБ), Независимая ассоциация банков (НАБУ) и четыре крупных банка-эмитента: АО "Ощадбанк", АО "Райффайзен Банк", АО "КБ ПриватБанк", АО "Универсал Банк" (monobank).

На них приходится около 65% средств населения и около 88% активных платежных карт. Другие украинские банки также хотят приобщиться к этому меморандуму.

Основная его цель – уменьшить теневой сектор экономики и противодействовать отмыванию денег и дроп-схемам.

Как будет работать эта инициатива? Кого она коснется? Поможет ли в борьбе с мошенниками и каких изменений еще ждать клиентам украинских банков? Об этом в материале LIGA.net.

Какие будут ограничения

Меморандум предусматривает проверку клиентов на этапе открытия счетов. А также разделение на тех, по которым есть критерии "высокой" рискованности и "низкой". Это будет зависеть от того, будет ли у клиента подтверждение дохода или нет.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки будут устанавливать лимиты на P2P-переводы (переводы на карточки физлиц).

Они будут распространяться на переводы по номеру карты и реквизитам IBAN на операции с 1 февраля 2025 года. Для клиентов "высокого" уровня риска установлен предел в сумме до 50 000 грн в месяц.

Меморандум затронул и переводы по реквизитам IBAN, так как после введения ограничений на карточные переводы от НБУ в октябре 2024 года количество IBAN-операций возросло на 26%.

Для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска, согласно лимитам и срокам поэтапной реализации, условия будут следующие:

с 1 февраля 2025 года – в сумме до 150 000 грн в месяц;

с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 000 грн в месяц.

Напомним, что с 1 октября этого года в Украине действуют лимиты на Р2Р переводы, установленные Национальным банком – 150 000 грн в месяц для операций по счетам физлиц. Регулятор установил их на шесть месяцев – до апреля 2025 года.

Не навредит ли меморандум бизнесу

Банки и ассоциации уверяют, что ограничение коснется минимального количества клиентов, а большинству не о чем волноваться. К примеру, по статистике ПриватБанка, почти 98% клиентов банка осуществляют переводы в объемах, не превышающих этот лимит.

Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что для большинства клиентов банков ничего не изменится. По словам главы НБУ, лимиты касаются клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов. Особенно определенных как "высокорисковые". По оценкам банков, это не более 1% всей клиентской базы.

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится", – говорится в комментарии Пышного в Facebook.

Президент АУБ Андрей Дубас отметил, что не считает, что ограничений Нацбанка было недостаточно. Но этот меморандум – это новый этап усовершенствования платежной инфраструктуры. Рынок зрелый и готов к таким действиям. Он также отметил, что инициатива по наработке меморандума была еще перед вступлением в действие ограничений от Нацбанка в 150 000 грн.

"Было много разных вариаций этого ограничения. То, к чему мы пришли, – показано в меморандуме. Это не повлияет на отток средств из системы. Поскольку, подбирая комбинацию таких формулировок, мы ставили своей целью сделать так, чтобы максимальное количество пользователей банковских услуг это не почувствовали и не увидели", – говорит Дубас.

Он добавил, если человек действительно зарабатывает более 150 000 грн в месяц – для него этих лимитов нет. В меморандуме написано, если ты предоставляешь документы, подтверждающие, что у тебя есть доход (там огромный перечень документов, которые могут это подтвердить) от предпринимательской деятельности, заработной платы, продажи недвижимости или автомобиля – у тебя есть основание использовать эти средства для переводов.

Те, кого это коснется, – это те, кто занимается дроп-схемами и использует платежную инфраструктуру с нарушениями, с использованием карт третьих лиц.

"Покупка продуктов, оплата в кафе или кофейнях, покупка товаров в интернете – не подпадают под эти ограничения никоим образом. Речь идет исключительно о переводах с карты на карту, или со счета IBAN на счет IBAN. Счет ФОП – это другая история. Вы не можете на счет ФОП просто так перевести деньги, вы должны в назначении платежа указать, за что эти средства", – объяснил Дубас.

Исполняющий обязанности исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский подчеркивает, что люди и предприниматели, имеющие официальные доходы, будут продолжать пользоваться платежными услугами присоединившихся к меморандуму банков, беспрепятственно, как и сейчас.

"Нужды переходить к "теневым" методам оплаты – никакой. Вместе с тем в рамках меморандума банки согласились, что будут применять к клиентам с высоким уровнем риска усиленные меры проверки. А при отсутствии подтверждения источников доходов будут лимитировать их операции суммой 50 000 грн в месяц. Но это отнюдь не коснется клиентов с подтвержденными доходами, следовательно, миграции из "белой экономики" в "тень" тоже не будет", – считает Глинский.

Иван Маринюк, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры", говорит, что бывают случаи, когда банки не всегда видят определенные закономерности и особенности осуществления некоторых операций. Или менее придирчиво оценивают последние, принимая риск применения финансовых санкций со стороны регулятора. Но в то же время зарабатывают на комиссиях по операциям. Поэтому, с одной стороны, внедрение механизмов выявления рисков и контроля в связи с переводом средств может действительно стать действенным механизмом борьбы с "дроп-схемами", отмыванием денежных средств, финансированием незаконной деятельности.

"С другой – может увеличить расходы на проведение финансового мониторинга и уменьшить доходы банка за счет уменьшения объемов проведения операций клиентов или отказа от сотрудничества с последними", – считает Маринюк.

Поможет ли в борьбе с дропами

Дмитрий Глинский отметил, что синхронизация подходов к противодействию этим явлениям на уровне системы добавит эффективности индивидуальным усилиям отдельных банков.

"Кроме того, присоединение к меморандуму большинства банков дает участникам рынка уверенность, что они не будут терять клиентов только потому, что их конкуренты менее тщательно относятся к изучению клиентов и мониторингу операций", – объяснил Глинский.

Иван Маринюк добавляет, что в случае надлежащего внедрения механизма оценки выявления рисков и контроля за карточными переводами, а также обмена данными о выявленных фактах между финансовыми учреждениями объем дроп-операций может действительно уменьшиться.

"В то же время участники дроп-схем также не будут стоять на месте и будут пытаться обходить алгоритмы банков по финансовому мониторингу. Поэтому настоящая борьба с дроп-схемами потребует определенных экспериментов, постоянного совершенствования и готовности финансовых учреждений к таким шагам. В противном случае "дропщики" перекочуют с одного "требовательного" банка к более лояльному", – комментирует Маринюк.

Андрей Дубас отметил, что этот меморандум – один из путей решения проблемы с дроп-схемами.

"Хуже всего то, что дроп-схемы часто используют для работы с криптовалютами и именно через эту схему оплачивают услуги представители нашего врага – России, когда нанимают в Украине людей для поджога автомобилей военнослужащих, для оплаты услуг наводчиков и т.д", – говорит Дубас.

Что планируют дальше

В комментарии LIGA.net в НБУ отметили, что благодаря этому Меморандуму, подписанному банками, НБУ может снять свое ограничение досрочно.

"Использование банками унифицированных подходов, предложенных меморандумом, может стать шагом к досрочной отмене введенных ранее Национальным банком ограничений. Установленные НБУ с 31 октября лимиты на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих карточных переводов введены на полгода. Но рынок саморегулируется и устанавливает для себя другие подходы и сроки их выполнения", – пояснили в НБУ.

Сейчас к этой инициативе хотят приобщиться и другие банки. В АУБ говорят, что уже получают телефонные звонки с вопросами: как можно приобщиться к меморандуму?

"Я верю, что к этой инициативе присоединится, если не подавляющее большинство, то все участники рынка", – отметил Дубас.

Он подытожил, что второй этап борьбы с дроп-схемами – это наработка реестра "дроперов", то есть карточек, используемых в этих схемах.