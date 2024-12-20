Українські банки 10 грудня підписали Меморандум щодо забезпечення прозорості ринку. До меморандуму долучився Національний банк, Асоціація українських банків (АУБ), Незалежна асоціація банків (НАБУ) та чотири великі банки-емітенти: АТ "Ощадбанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "КБ ПриватБанк", АТ "Універсал Банк" (monobank).

На них припадає близько 65% коштів населення та близько 88% активних платіжних карток. Інші українські банки також хочуть долучитися до цього меморандуму.

Основна його мета – зменшити тіньовий сектор економіки та протидіяти відмиванню грошей та дроп-схемам.

Як працюватиме ця ініціатива? Кого вона торкнеться? Чи допоможе у боротьбі з шахраями та яких змін ще чекати клієнтам українських банків? Про це в матеріалі LIGA.net.

Які будуть обмеження

Меморандум передбачає перевірки клієнтів на етапі відкриття рахунків. А також поділ на тих, щодо яких є критерії "високої" ризикованості та "низької". Це залежатиме від того, чи буде у клієнта підтвердження доходу, чи ні.

Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки встановлюватимуть ліміти на P2P-перекази (перекази на картки фізосіб).

Вони поширюватимуться на перекази за номером картки та за реквізитами IBAN на операції з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів "високого" рівня ризику встановлений ліміт у сумі до 50 000 грн на місяць.

Меморандум торкнувся і переказів за реквізитами IBAN, тому що після запровадження обмежень на карткові перекази від НБУ у жовтні 2024 року, кількість IBAN-операцій зросла на 26%.

Для клієнтів "середнього" та "низького" рівнів ризику, відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації, умови будуть такі:

з 1 лютого 2025 року – в сумі до 150 000 грн на місяць;

з 1 червня 2025 року – в сумі до 100 000 грн на місяць.

Нагадаємо, що з 1 жовтня цього року в Україні діють ліміти на Р2Р перекази, які встановив Національний банк – 150 000 грн на місяць для операцій за рахунками фізосіб. Регулятор встановив їх на шість місяців – до квітня 2025 року.

Чи не нашкодить меморандум бізнесу

Банки та асоціації запевняють, що обмеження торкнеться мінімальної кількості клієнтів, а більшості немає про що хвилюватися. Наприклад, за статистикою ПриватБанку, майже 98% клієнтів банку здійснюють перекази в обсягах, що не перевищують цього ліміту.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що для більшості клієнтів банків нічого не зміниться. За словами голови НБУ, ліміти стосуються клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів. Особливо визначених як "високоризикові". За оцінками банків, це не більш як 1% від усієї клієнтської бази.

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться", – йдеться у коментарі Пишного у Facebook.

Президент АУБ Андрій Дубас зазначив, що не вважає, що обмежень Нацбанку було недостатньо. Але цей меморандум – це новий етап вдосконалення платіжної інфраструктури. Ринок зрілий і готовий до таких дій. Він також зазначив, що ініціатива щодо напрацювання меморандуму була ще перед вступом у дію обмежень від Нацбанку у 150 000 грн.

"Було багато різних варіацій цього обмеження. Те, до чого ми прийшли, – показано в меморандумі. Це не вплине на відтік коштів із системи. Оскільки, підбираючи комбінацію таких формулювань, ми ставили собі за мету зробити так, щоб максимальна кількість користувачів банківських послуг це не відчула і не побачила", – каже Дубас.

Він додав, якщо людина дійсно заробляє понад 150 000 грн в місяць – для неї цих лімітів немає. У меморандумі написано, якщо ти надаєш документи, які підтверджують, що в тебе є дохід (там величезний перелік документів, які можуть це підтвердити) від підприємницької діяльності, заробітної плати, продажу нерухомості чи автівки – ти маєш підставу використати ці кошти для переказів.

Ті, кого це торкнеться, – це ті, хто займається дроп-схемами та використовує платіжну інфраструктуру з порушеннями, з використанням карток третіх осіб.

"Купівля продуктів, оплата в кафе чи кавʼярнях, купівля товарів в інтернеті – не підпадають під ці обмеження жодним чином. Йдеться виключно про перекази з картки на картку, або з рахунку IBAN на рахунок IBAN. Рахунок ФОП – це інша історія. Ви не можете на рахунок ФОПа просто так переказати гроші, ви маєте в призначенні платежу вказати, за що ці кошти", – пояснив Дубас.

Виконувач обов’язків виконавчого директора НАБУ Дмитро Глінський підкреслює, що люди та підприємці, які мають офіційні доходи, продовжуватимуть користуватися платіжними послугами банків, які приєдналися до меморандуму, безперешкодно, як і зараз.

"Потреби переходити до "тіньових" методів оплати – жодної. Разом із тим в рамках меморандуму банки погодилися, що застосовуватимуть до клієнтів із високим рівнем ризику посилені заходи перевірки. А за відсутності підтвердження джерел доходів лімітуватимуть їх операції сумою 50 000 грн на місяць. Але це аж ніяк не зачепить клієнтів із підтвердженими доходами, отже міграції з "білої економіки" у "тінь" теж не буде", – вважає Глінський.

Іван Маринюк, керівник практики податкового права ЮФ "Ілляшев та Партнери", каже, що бувають випадки, коли банки не завжди бачать певні закономірності та особливості здійснення деяких операцій. Або менш прискіпливо оцінюють останні, приймаючи ризик застосування фінансових санкцій із боку регулятора. Але водночас заробляють на комісіях з операцій. Тому, з одного боку, запровадження механізмів виявлення ризиків та контролю у зв’язку з переказом коштів може дійсно стати дієвим механізмом боротьби із "дроп-схемами", відмиванням грошових коштів, фінансуванням незаконної діяльності.

"З іншого – може збільшити витрати на проведення фінансового моніторингу та зменшити доходи банку за рахунок зменшення обсягів проведення операцій клієнтів чи відмови від співпраці з останніми", – вважає Маринюк.

Чи допоможе у боротьбі з дропами

Дмитро Глінський зазначив, що синхронізація підходів до протидії цим явищам на рівні системи додасть ефективності індивідуальним зусиллям окремих банків.

"Крім того, приєднання до меморандуму більшості банків дає учасникам ринку впевненість, що вони не втрачатимуть клієнтів тільки тому, що їх конкуренти менш ретельно ставляться до вивчення клієнтів та моніторингу операцій", – пояснив Глінський.

Іван Маринюк додає, що у разі належного запровадження механізму оцінки виявлення ризиків та контролю за картковими переказами, а також обміну даними про виявлені факти між фінансовими установами, обсяг дроп-операцій може дійсно зменшитися.

"Водночас учасники дроп-схем також не стоятимуть на місці й намагатимуться обходити алгоритми банків із фінансового моніторингу. Тому дійсна боротьба з дроп-схемами потребуватиме певних експериментів, постійного вдосконалення і готовності фінансових установ до таких кроків. В іншому випадку, "дропщики"перекочують з одного "вимогливого" банку до більш лояльного", – коментує Маринюк.

Андрій Дубас зазначив, що цей меморандум – один зі шляхів розвʼязання проблеми з дроп-схемами.

"Найгірше те, що дроп-схеми часто використовують для роботи з криптовалютами й саме через цю схему оплачують послуги представники нашого ворога – Росії, коли винаймають в Україні людей для підпалу автівок військовослужбовців, для оплати послуг навідникам тощо", – каже Дубас.

Що планують далі

В коментарі LIGA.net в НБУ зазначили, що завдяки цьому Меморандуму, який підписали банки, НБУ може зняти своє обмеження достроково.

"Використання банками уніфікованих підходів, запропонованих меморандумом, може стати кроком до дострокового скасування введених раніше Національним банком обмежень. Встановлені НБУ з 31 жовтня ліміти на суму 150 000 грн на місяць для вихідних карткових переказів наразі введені на пів року. Але ринок саморегулюється та встановлює для себе інші підходи та терміни їх виконання", – пояснили в НБУ.

Зараз до цієї ініціативи хочуть долучитися й інші банки. В АУБ говорять, що вже отримують телефонні дзвінки із запитаннями: як можна долучитися до меморандуму?

"Я вірю, що до цієї ініціативи підʼєднається, якщо не переважна більшість, то всі учасники ринку", – зазначив Дубас.

Він підсумував, що другий етап боротьби з дроп-схемами – це напрацювання реєстру "дроперів", тобто карток, які використовуються у цих схемах.