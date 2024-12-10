Найбільші банки домовилися знизити ліміти карткових переказів: хто підписав меморандум

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Нацбанк уклав меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг з двома профільними асоціаціями та чотирма банками: АТ "Ощадбанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "КБ ПриватБанк", АТ "Універсал банк" (monobank). Підписання меморандуму відбулось у вівторок, 10 грудня, в Києві, повідомив кореспондент LIGA.net.

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Його укладання пов’язують із необхідністю протидії нелегальним платіжним операціям, відмиванню грошей.

Меморандум передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії "високої" ризикованості та "низької".

Для клієнтів з високим ризиком посилять перевірки, зокрема щодо походження коштів і рівня доходів.

Для обох категорій діятимуть ліміти планових операцій за рахунками: з 1 лютого 2025 року – до 150 000 грн на місяць, з 1 червня 2025 року – до 100 000 грн на місяць.

Також передбачений моніторинг рівня переказів та обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами: 50 000 грн для тих, кого віднесли до "високого" рівня ризикованості, а для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнем – 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.

У разі наявності вищих підтверджених доходів клієнтам буде дозволено здійснювати перекази на суму цих доходів.





Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 122,1 млн шт., з яких на ПриватБанк припадає 43% (52,1 млн), на Універсал Банк – 17% (20,8 млн), на Ощадбанк – 14% (17,0 млн), на Райффайзен – 5% (6,0 млн). За даними Національного банку, за перші дев'ять місяців 2024 року в Україні було здійснено 6,39 млрд операцій із банківськими картками на загальну суму 4,79 трлн грн. Перекази з картки на картку за дев’ять місяців 2024 року становили третину за сумою (31,8%) та майже одну десяту за кількістю (8,3%).Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 122,1 млн шт., з яких на ПриватБанк припадає 43% (52,1 млн), на Універсал Банк – 17% (20,8 млн), на Ощадбанк – 14% (17,0 млн), на Райффайзен – 5% (6,0 млн).