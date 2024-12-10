Крупнейшие банки договорились снизить лимиты карточных переводов: кто подписал меморандум
Нацбанк заключил меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг с двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками: АО "Ощадбанк", АО "Райффайзен Банк", АО "КБ ПриватБанк", АО "Универсал банк" (monobank). Подписание меморандума состоялось во вторник, 10 декабря, в Киеве, сообщил корреспондент LIGA.net.
Его заключение связывают с необходимостью противодействия нелегальным платежным операциям, отмыванию денег.
Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, относительно которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой".
Для клиентов с высоким риском усилят проверки, в частности, по происхождению средств и уровню доходов.
Для обеих категорий будут действовать лимиты плановых операций по счетам: с 1 февраля 2025 года – до 150 000 грн в месяц, с 1 июня 2025 года – до 100 000 грн в месяц.
Также предусмотрен мониторинг уровня переводов и ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами: 50 000 грн для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем – 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.
В случае наличия более высоких подтвержденных доходов клиентам будет разрешено осуществлять переводы на сумму этих доходов.
Общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 122,1 млн шт., из которых на ПриватБанк приходится 43% (52,1 млн), на Универсал Банк – 17% (20,8 млн), на Ощадбанк – 14% (17,0 млн), на Райффайзен – 5% (6,0 млн).
- С 1 октября 2024 года в Украине вступил в силу временный (на полгода) месячный лимит 150 000 грн на карточные переводы физических лиц