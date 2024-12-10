Крупнейшие банки договорились снизить лимиты карточных переводов: кто подписал меморандум

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Нацбанк заключил меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг с двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками: АО "Ощадбанк", АО "Райффайзен Банк", АО "КБ ПриватБанк", АО "Универсал банк" (monobank). Подписание меморандума состоялось во вторник, 10 декабря, в Киеве, сообщил корреспондент LIGA.net.

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Его заключение связывают с необходимостью противодействия нелегальным платежным операциям, отмыванию денег.

Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, относительно которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой".

Для клиентов с высоким риском усилят проверки, в частности, по происхождению средств и уровню доходов.

Для обеих категорий будут действовать лимиты плановых операций по счетам: с 1 февраля 2025 года – до 150 000 грн в месяц, с 1 июня 2025 года – до 100 000 грн в месяц.

Также предусмотрен мониторинг уровня переводов и ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами: 50 000 грн для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем – 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.

В случае наличия более высоких подтвержденных доходов клиентам будет разрешено осуществлять переводы на сумму этих доходов.





Общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 122,1 млн шт., из которых на ПриватБанк приходится 43% (52,1 млн), на Универсал Банк – 17% (20,8 млн), на Ощадбанк – 14% (17,0 млн), на Райффайзен – 5% (6,0 млн). По данным Национального банка, за первые девять месяцев 2024 года в Украине было совершено 6,39 млрд операций с банковскими картами на общую сумму 4,79 трлн грн. Переводы с карты на карту за девять месяцев 2024 года составили треть по сумме (31,8%) и почти одну десятую по количеству (8,3%).Общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 122,1 млн шт., из которых на ПриватБанк приходится 43% (52,1 млн), на Универсал Банк – 17% (20,8 млн), на Ощадбанк – 14% (17,0 млн), на Райффайзен – 5% (6,0 млн).