Мінфін попередив про ризик зарплатної реформи в школах: треба 200 млрд грн

Підвищення зарплат тільки в освіті неможливе, аналогічні вимоги виникнуть в інших бюджетних галузях

Роман Єрмоличев (Фото: Міністерство фінансів)

Міністерство фінансів вважає занадто дорогою ідею голови освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака підвищити посадовий оклад учителів до рівня трьох мінімальних зарплат із вересня 2026 року. Про це сказав заступник міністра Роман Єрмоличев на засіданні комітету в п'ятницю.

За його словами, на 2026 рік уряд уже передбачив 48 мільярдів гривень додаткових коштів на освіту: 41 мільярд на середню школу та 7 мільярдів на вищу освіту.

Пропозиції профільного комітету вимагатимуть ще 17,7 млрд грн додаткових видатків на вересень-грудень.

"А тепер основна проблема: для того, щоб зберегти ці тенденції, 2027 рік потребує обрахунку на весь рік, а не тільки на чотири місяці. Додаткова потреба в коштах на 2027 рік до того, що є вже у 2026 році – це 92,6 млрд грн", – сказав міністр.

Він спрогнозував, що аналогічні вимоги виникнуть і в інших бюджетних галузях.

За розрахунками Мінфіну, для підтримки порівнянного рівня зарплат в охороні здоров'я, соціальному захисті й культурі потрібно ще близько 100 мільярдів гривень.

"Тому я кажу про ризик 2027 року: ми не можемо собі дозволити збільшувати видатки на 200 млрд грн. І це не кажучи про соціальні видатки, про пенсії – тільки заробітна плата", – сказав він.

Представник профспілки освітян на це зауважив, що в підсумку вчителі можуть залишитися без підвищеної зарплати, але з підвищеним навантаженням і на строковому договорі, на чому наполягає Бабак.

Обговорення продовжиться у вівторок, 25 листопада.