Минфин предупредил о риске зарплатной реформы в школах: нужно 200 млрд грн

Повышение зарплат только в образовании невозможно, аналогичные требования возникнут в других бюджетных отраслях

Роман Ермолычев (Фото: Министерство финансов)

Министерство финансов считает слишком дорогой идею главы образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака повысить должностной оклад учителей до уровня трех минимальных зарплат с сентября 2026 года. Об этом сказал заместитель министра Роман Ермолычев на заседании комитета в пятницу.

По его словам, на 2026 год правительство уже предусмотрело 48 млрд грн дополнительных средств на образование: 41 млрд на среднюю школу и 7 млрд на высшее образование.

Предложения профильного комитета потребуют еще 17,7 млрд грн дополнительных расходов на сентябрь-декабрь.

"А теперь основная проблема: для того, чтобы сохранить эти тенденции, 2027 год требует расчета на весь год, а не только на четыре месяца. Дополнительная потребность в средствах на 2027 год к тому, что есть уже в 2026 году – это 92,6 млрд грн", – сказал министр.

Он спрогнозировал, что аналогичные требования возникнут и в других бюджетных отраслях.

По расчетам Минфина, для поддержания сопоставимого уровня зарплат в здравоохранении, социальной защите и культуре нужно еще около 100 млрд грн.

"Поэтому я говорю о риске 2027 года: мы не можем себе позволить увеличивать расходы на 200 млрд грн. И это не говоря о социальных расходах, о пенсиях – только заработная плата", – сказал он.

Представитель профсоюза педагогов на это заметил, что в итоге учителя могут остаться без повышенной зарплаты, но с повышенной нагрузкой и на срочном договоре, на чем настаивает Бабак.

Обсуждение продолжится во вторник, 25 ноября.