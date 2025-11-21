Минфин предупредил о риске зарплатной реформы в школах: нужно 200 млрд грн
Министерство финансов считает слишком дорогой идею главы образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака повысить должностной оклад учителей до уровня трех минимальных зарплат с сентября 2026 года. Об этом сказал заместитель министра Роман Ермолычев на заседании комитета в пятницу.
По его словам, на 2026 год правительство уже предусмотрело 48 млрд грн дополнительных средств на образование: 41 млрд на среднюю школу и 7 млрд на высшее образование.
Предложения профильного комитета потребуют еще 17,7 млрд грн дополнительных расходов на сентябрь-декабрь.
"А теперь основная проблема: для того, чтобы сохранить эти тенденции, 2027 год требует расчета на весь год, а не только на четыре месяца. Дополнительная потребность в средствах на 2027 год к тому, что есть уже в 2026 году – это 92,6 млрд грн", – сказал министр.
Он спрогнозировал, что аналогичные требования возникнут и в других бюджетных отраслях.
По расчетам Минфина, для поддержания сопоставимого уровня зарплат в здравоохранении, социальной защите и культуре нужно еще около 100 млрд грн.
"Поэтому я говорю о риске 2027 года: мы не можем себе позволить увеличивать расходы на 200 млрд грн. И это не говоря о социальных расходах, о пенсиях – только заработная плата", – сказал он.
Представитель профсоюза педагогов на это заметил, что в итоге учителя могут остаться без повышенной зарплаты, но с повышенной нагрузкой и на срочном договоре, на чем настаивает Бабак.
Обсуждение продолжится во вторник, 25 ноября.
- Статья 61 закона Украины "Об образовании", где определено, что минимальный должностной оклад педагогического работника должен составлять не менее трех размеров минимальной заработной платы.
