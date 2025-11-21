Кіберполіція викрила фейкову трейдингову платформу з офісом у Києві

Правоохоронці затримали учасників організованої групи, які привласнили мільйони гривень від інвесторів з Європи

Фото: Національна поліція України

Кіберполіціянти викрили організовану групу, яка створила псевдотрейдингову платформу й обманом заволоділа коштами громадян Євросоюзу під приводом інвестування у криптовалюту та акції компаній. Серед потерпілих – понад 30 осіб. Про це повідомила кіберполіція України.

У процесі спецоперації правоохоронці провели 21 обшук і вилучили понад $1,4 мільйона, більш як 5,8 мільйона гривень і 17 000 євро готівкою.

За даними слідства, учасники організованої групи створили фіктивні трейдингові майданчики й імітували роботу на фондовому ринку, залучаючи нових інвесторів обіцянками великих прибутків.

Організатор схеми разом з двома спільниками облаштували в Києві кол-центр на 20 операторів, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і спонукали їх вкладати кошти у криптовалюту й цінні папери.

Так звані менеджери VIP-клієнтів створювали у потерпілих уявлення про нібито успішні торги на світових біржах. Через віддалений доступ вони встановлювали на їхні комп’ютери спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого отримували повний контроль над пристроями й показували вигадані прибутки.

Після надходження коштів на криптогаманці учасники групи переводили їх у готівку через обмінні пункти в Києві.

Слідство встановило, що лише п'ятеро потерпілих "інвестували" в криптовалюту 8,2 мільйона гривень.

Триває досудове розслідування за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Учасникам групи загрожує до 12 років позбавлення волі.