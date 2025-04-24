Україна і Чехія затримали хакерів, які крали гроші та криптовалюту громадян ЄС і США

Чотирьох хакерів, які обкрадали рахунки та криптогаманці громадян ЄС і США, затримали

Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією та правоохоронцями Чехії викрила хакерське угруповання, що обкрадало банківські рахунки та криптогаманці громадян Євросоюзу і США. Про це повідомили пресслужби СБУ та Нацполіції.

У рамках розслідування на території України та країн ЄС було затримано чотирьох учасників угруповання, зокрема – двох організаторів і розробників шкідливого програмного забезпечення.

За інформацією слідства, за допомогою цього вірусного ПЗ зловмисники отримували доступ до комп’ютерів та мобільних телефонів потерпілих.

У СБУ зазначають, що хакери надсилали електронні листи з вкладеними файлами, що містили прихований вірус.

Після того як користувач відкривав файл, злочинці отримували доступ до його пристрою, крали персональні дані, а потім і гроші з електронних рахунків та криптогаманців.

Слідство також встановило, що хакери продавали свої програми на спеціалізованих форумах групам, які, зокрема, підконтрольні російським спецслужбам.

Під час обшуків у затриманих вилучили комп’ютери, телефони, флешки та криптогаманці з доказами злочинної діяльності.

Наразі фігурантам справи оголосили про підозру за ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу – створення та розповсюдження шкідливого ПЗ з метою злому. Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Розслідування триває. Спецоперацію проводили під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Фото: СБУ

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція