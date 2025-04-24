Украина и Чехия задержали хакеров, которые воровали деньги и криптовалюту граждан ЕС и США
Служба безопасности совместно с Национальной полицией и правоохранителями Чехии разоблачила хакерскую группировку, которая обворовывала банковские счета и криптогаманцы граждан Евросоюза и США. Об этом сообщили прессслужбы СБУ и Нацполиции.
В рамках расследования на территории Украины и стран ЕС были задержаны четыре участника группировки, в том числе два организатора и разработчики вредоносного программного обеспечения.
По информации следствия, с помощью этого вирусного ПО злоумышленники получали доступ к компьютерам и мобильным телефонам потерпевших.
В СБУ отмечают, что хакеры посылали электронные письма с вложенными файлами, содержащими скрытый вирус.
После того как пользователь открывал файл, преступники получали доступ к его устройству, воровали персональные данные, а затем и деньги с электронных счетов и криптокошельков.
Следствие также установило, что хакеры продавали свои программы на специализированных форумах группам, в частности, подконтрольным российским спецслужбам.
Во время обысков у задержанных изъяли компьютеры, телефоны, флешки и криптогаманцы с поличным.
Пока фигурантам дела объявили о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса – создание и распространение вредоносного ПО в целях взлома. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Расследование продолжается. Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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