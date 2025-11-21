Киберполиция разоблачила фейковую торговую платформу с офисом в Киеве

Фото: Национальная полиция Украины

Киберполиция разоблачила организованную группу, создавшую псевдотрейдинговую платформу и обманным путем завладевшую средствами граждан Европейского Союза под предлогом инвестирования в криптовалюту и акции компаний. Среди пострадавших – более 30 человек. Об этом сообщила киберполиция Украины.

В ходе спецоперации правоохранители провели 21 обыск и изъяли более 1,4 миллиона долларов, более 5,8 миллиона гривен и 17 000 евро наличными.

По данным следствия, участники организованной группы создали фиктивные торговые площадки и имитировали работу на фондовом рынке, привлекая новых инвесторов обещаниями высокой прибыли.

Организатор схемы вместе с двумя сообщниками организовал в Киеве колл-центр на 20 операторов, сотрудники которого звонили потенциальным клиентам и убеждали их инвестировать средства в криптовалюту и ценные бумаги.

Так называемые менеджеры VIP-клиентов создавали у пострадавших иллюзию якобы успешных торгов на мировых биржах. С помощью удаленного доступа они устанавливали на их компьютеры специальное программное обеспечение, с помощью которого получали полный контроль над устройствами и демонстрировали выдуманную прибыль.

После поступления средств на криптокошельки участники группы обналичивали их через обменные пункты в Киеве.

Следствие установило, что только пятеро потерпевших "инвестировали" в криптовалюту 8,2 миллиона гривен.

Проводится досудебное расследование по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы.