Чотири сектори забезпечили половину податкових надходжень за 10 місяців

Фото: Леся Карнаух / пресслужба ДПС

За перші десять місяців року чотири ключові сектори економіки забезпечили понад половину всіх надходжень до зведеного бюджету України. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Лідером за обсягом сплачених податків стала переробна промисловість, яка забезпечила 17,7% загальних надходжень. На другому місці – гуртова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів із показником 16,7%. Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування сформували 12,2% бюджету, а фінансова й страхова діяльність – 8,7%.

"Це ключові сектори для стабільності економіки країни", – зазначила Карнаух.

Проти аналогічного періоду 2024 року спостерігається зростання податкових надходжень у провідних галузях. Переробна промисловість збільшилась на 27%, що становить додаткові 63,7 млрд грн. Гуртова та роздрібна торгівля зросла на 25,9% – це плюс 58 млрд грн.

Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування показали приріст на 28,1%, або 45,3 млрд грн. Галузь постачання електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря збільшила надходження на 27,9%, додавши до бюджету 21,7 млрд грн.

"Війна та щоденні атаки ворога посилюють економічний тиск. Зруйнована інфраструктура, втрата потужностей, проблеми зі світлом та логістикою роблять навіть для сумлінного бізнесу сплату податків щораз складнішою. Відповідно, це негативно позначається і на податкових надходженнях у запланованих обсягах до бюджету", – наголосила Карнаух.