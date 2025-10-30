Туристичний збір приніс бюджетам на третину більше доходів порівняно з минулим роком

Київ, Львівська, Івано-Франківська області й Закарпаття забезпечили приблизно дві третини всіх надходжень від туристичного збору в Україні

Фото: Depositphotos

Надходження від туристичного збору до місцевих бюджетів зросли на 35,7% у січні-вересні 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цьогоріч громади отримали 234,4 млн грн проти 172,8 млн грн торік. Про це повідомила Державна податкова служба.

За перші три квартали 2025 року місцеві бюджети отримали на 61,6 млн грн більше туристичного збору, ніж за відповідний період 2024-го.

Найбільше коштів від туристичного збору надійшло до бюджетів чотирьох регіонів:

Київ – 52,8 млн грн;

Львівська область – 42,5 млн грн;

Івано-Франківська область – 32,5 млн грн;

Закарпатська область – 21,2 млн грн.

Разом ці чотири регіони забезпечили 149 млн грн, або 63,6% від загальних надходжень туристичного збору по Україні.

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці й особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Податковими агентами виступають суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення, до прикладу готелі, хостели, будинки відпочинку, апартаменти. Вони збирають кошти з гостей і перераховують їх до місцевих бюджетів.