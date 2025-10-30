Туристический сбор принес бюджетам на треть больше доходов по сравнению с прошлым годом

Киев, Львовская область, Ивано-Франковская область и Закарпатье обеспечили примерно две трети всех поступлений от туристического сбора в Украине

Поступления от туристического сбора в местные бюджеты выросли на 35,7% за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году общины получили 234,4 млн грн против 172,8 млн грн в прошлом году. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

За первые три квартала 2025 года местные бюджеты получили на 61,6 млн грн больше туристического сбора, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольшее количество средств от туристического сбора поступило в бюджеты четырех регионов:

Киев – 52,8 млн грн;

Львовская область – 42,5 млн грн;

Ивано-Франковская область – 32,5 млн грн;

Закарпатская область – 21,2 млн грн.

Вместе эти четыре региона обеспечили 149 млн грн, или 63,6% от общих поступлений туристического сбора по Украине.

Туристический сбор оплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства в виде авансового платежа перед временным размещением в местах проживания.

Налоговыми агентами являются субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по временному размещению, например, отели, хостелы, дома отдыха, апартаменты. Они собирают средства с гостей и перечисляют их в местные бюджеты.