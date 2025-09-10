Украина получила рекордные 142,6 млн грн туристического сбора за полгода: регионы-лидеры

Поступления от туристического сбора в Украине возросли на треть и достигли 142,6 млн грн

Фото: Википедия

В первой половине 2025 года местные бюджеты Украины получили рекордные 142,6 млн грн туристического сбора, что на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года, и почти вдвое больше, чем в 2021-м. Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Распределение туристического сбора между крупным бизнесом и малыми предпринимателями почти выровнялось: 55% уплатили гостиницы и крупные заведения размещения, а 45% – владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов.

Фото: Опендатабот

Для сравнения, несколько лет назад бизнес значительно преобладал (62%). Сейчас только в шести регионах компании и дальше доминируют в уплате сбора, среди них Киев (83%), Сумская область (73%), Хмельницкая (61%), Львовская (57%), Ровенская и Полтавская – по 51% каждый регион.

Вместе с тем реальный показатель больше официального, потому что не все владельцы жилья, которые сдают туристам свои помещения, работают официально, состоят на учете, принимают официальные платежи и, соответственно, платят сбор.

Основными "кормильцами" местных бюджетов стали Киев (33,6 млн грн), Львовская область (26,6 млн грн) и Ивано-Франковская область (22,1 млн грн). Вместе эти три региона обеспечили более половины поступлений по стране – 58%.

Фото: Опендатабот

Отмечается, что Киев только в прошлом году вернул себе первое место после двух лет перерыва, тогда как Львовская область стабильно удерживает высокие позиции.

В то же время Одесса, которая еще в 2021 году была второй, сейчас потеряла половину сборов из-за войны. Буковина, Прикарпатье и Черкасская область показали рост в 3-4 раза по сравнению с довоенными показателями.