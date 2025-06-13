Во Львове повысят туристический сбор с нового года: кого коснутся изменения

Львов повысил туристический сбор для иностранцев до фиксированных 80 грн в сутки с 2026 года

Фото: Львовский городской совет

Львовский городской совет утвердил новые ставки туристического сбора. Нововведения будут касаться только иностранных туристов, тогда как для украинцев ничего не изменится. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

С нового года иностранцы будут платить фиксированные 80 грн туристического сбора во Львове в сутки, вместо прежних 16–40 грн в зависимости от стоимости номера.

Для внутреннего туризма ставки не изменились и составляют в зависимости от стоимости номера:

до 750 грн – 0,3% (24 грн);

750–1200 грн – 0,4% (32 грн);

свыше 1200 грн – 0,5% (40 грн).

"Это позволит городу развиваться, инвестировать в туристическую инфраструктуру, популяризировать Львов и создавать качественные сервисы", – отметили в городском совете.

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По словам заместителя городского головы Львова Инны Свистун, предыдущие ставки туристического сбора установили в 2019 году и с тех пор они не изменялись в течение шести лет.

"Нам важно, чтобы Львов развивался как туристический город. Чтобы сюда приезжали наши соотечественники и внешние туристы, поэтому мы приняли решение, что по поступлениям туристического сбора предусматриваем 10% на развитие туристической инфраструктуры", – подчеркнула чиновница.

Новые ставки туристического сбора в соответствии с принятым постановлением начнут действовать с 1 января 2026 года.

При этом есть категории лиц, освобожденных от уплаты такого сбора. Это, в частности, внутренне перемещенные лица, дети до 18 лет, ветераны войны, прибывшие в командировку, лица, прибывшие на оздоровление и реабилитацию по путевкам.