У Львові підвищать туристичний збір з нового року: кого торкнуться зміни
Львівська міська рада затвердила нові ставки туристичного збору. Нововведення стосуватимуться тільки іноземних туристів, тоді як для українців нічого не зміниться. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
З нового року іноземці платитимуть фіксовані 80 грн туристичного збору у Львові за добу, замість колишніх 16–40 грн залежно від вартості номера.
Для внутрішнього туризму ставки не змінилися і становлять залежно від вартості номера:
- до 750 грн — 0,3% (24 грн);
- 750–1200 грн — 0,4% (32 грн);
- понад 1200 грн — 0,5% (40 грн).
"Це дозволить місту розвиватись, інвестувати в туристичну інфраструктуру, популяризувати Львів і створювати якісні сервіси", – наголосили у міській раді.
За словами заступниці міського голови Львова Інни Свистун, попередні ставки туристичного збору встановили у 2019 році й відтоді вони не змінювалися впродовж шести років.
"Нам важливо, щоб Львів розвивався як туристичне місто. Щоб сюди приїжджали наші співвітчизники і зовнішні туристи, і тому ми вирішили, що з надходжень туристичного збору передбачаємо 10% на розвиток туристичної інфраструктури", – наголосила посадовиця.
Нові ставки туристичного збору, відповідно до ухвали, почнуть діяти з 1 січня 2026 року.
Разом з тим, є категорії осіб, які звільнені від сплати такого збору. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, діти віком до 18 років, ветерани війни, особи, які прибули у відрядження, особи, які прибули на оздоровлення та реабілітацію за путівками.
- Туристичний збір в Україні за 2024 рік зріс майже на 23% — до 273 млн грн.