У Львові підвищать туристичний збір з нового року: кого торкнуться зміни

Львів підвищив туристичний збір для іноземців до фіксованих 80 грн за добу з 2026 року

Фото: Львівська міська рада

Львівська міська рада затвердила нові ставки туристичного збору. Нововведення стосуватимуться тільки іноземних туристів, тоді як для українців нічого не зміниться. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

З нового року іноземці платитимуть фіксовані 80 грн туристичного збору у Львові за добу, замість колишніх 16–40 грн залежно від вартості номера.

Для внутрішнього туризму ставки не змінилися і становлять залежно від вартості номера:

до 750 грн — 0,3% (24 грн);

750–1200 грн — 0,4% (32 грн);

понад 1200 грн — 0,5% (40 грн).

"Це дозволить місту розвиватись, інвестувати в туристичну інфраструктуру, популяризувати Львів і створювати якісні сервіси", – наголосили у міській раді.

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За словами заступниці міського голови Львова Інни Свистун, попередні ставки туристичного збору встановили у 2019 році й відтоді вони не змінювалися впродовж шести років.

"Нам важливо, щоб Львів розвивався як туристичне місто. Щоб сюди приїжджали наші співвітчизники і зовнішні туристи, і тому ми вирішили, що з надходжень туристичного збору передбачаємо 10% на розвиток туристичної інфраструктури", – наголосила посадовиця.

Нові ставки туристичного збору, відповідно до ухвали, почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Разом з тим, є категорії осіб, які звільнені від сплати такого збору. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, діти віком до 18 років, ветерани війни, особи, які прибули у відрядження, особи, які прибули на оздоровлення та реабілітацію за путівками.